楊貴媚羞爆「與10男裸體共浴」乳頭溫泉！大膽喊話：本該入境隨俗
由楊貴媚擔任總製作人的《老少女奇遇記》第二季，邀請好友鍾欣凌、嚴藝文再度出擊。這次還特別體驗日本秋田當地特有的「乳頭溫泉」，一向害羞的楊貴媚完全豁出去，直接挑戰男女共浴混湯，結果一開拍，現場完全沒有女生，男生反而有10幾位，讓包著浴巾的楊貴媚，不禁直呼：「大家都裸體，怕不太禮貌，畢竟就該入境隨俗。」
記者詹鎰睿／日本報導
楊貴媚透露，原本3人都想挑戰男女混湯，就連場景和拍攝的客人都安排好了，原本以為是會跟一對夫妻和一個男性一起，結果包好浴巾，一進去準備拍攝才發現，現場只有10幾個男生，完全都沒有女生，讓3位主持人們當場卻步。
鍾欣凌表示，「其實看不到什麼啦！因為乳頭溫泉是白色的池，大家泡在裡面只露出頭像水豚君一樣。」楊貴媚也趕緊解釋，「其實不是不敢泡，而是只有我們因為拍攝關係需要圍浴巾，大家都裸體，怕不太禮貌，畢竟就該入境隨俗。」幸好溫泉館店家特別為劇組另闢一個專屬的浴池拍攝使用。
談及來到日本體驗很多在地文化後，是否有不適應的地方？嚴藝文則認為男女混湯是沒問題的。不過楊貴媚發現，台灣人相當習慣的「筷子對筷子夾菜接菜」的習慣，對於日本人來說卻是相當忌諱的。
楊貴媚也解釋，原來是因為日本人認為筷子對筷子接菜，就像「撿骨」才會有的動作，相當避諱，也是在拍攝實境節目時被在日台人提醒才知道原來有這樣的文化差異。
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