日本超市「LOPIA」雙北首家！進駐Global Mall　開幕優惠抽A5和牛

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主要分為五大區，包括熟食區、生鮮水果區、鮮魚區、精肉區及食品區，有日本店單日熱賣達2,000盒的現烤披薩、份量十足的怪獸漢堡、大亨堡及各式炸物包括炸牡蠣、炸豬排等，甚至現烤全雞，更首度設立日式祭典小吃主題區，包括多項日本打卡必吃美食，整顆蘋果製作的蘋果糖、章魚燒、日式煎餅、烤玉米、日式炒麵等，不用飛日本就可以體驗道地日式小吃。
而廣受台灣人喜愛的日式壽司，設有「鮮魚區」，新鮮現作的多樣壽司，無論是鮮美的鮭魚、黑鮪魚、干貝、赤蝦等，近20款壽司提供民眾自由搭配，另還有多款生魚片、海鮮丼飯等，2024年的日本節分日期為2月3日，因此即日起至2月3日推出日本節分「惠方卷」，為環球首賣限定。
今起開幕也推出限定好康，即起至2月3日前，人氣保冷袋單個優惠價100元（原價300元），每日限量500個；且2月3日前消費滿2024元，即可抽人氣商品，包括A5黒毛和牛涮涮鍋用約400g、A5黒毛和牛沙朗牛排約300g、A5黒毛和牛燒肉用約300g或是人氣零食等。
即日起至2月4日A5黒毛和牛沙朗牛排，原價100g/428元、限量100g/398元；A5黒毛和牛肩小排原價100g/428元、限量100g/398元，或是A5黒毛和牛燒肉切片原價100g/358元，限量優惠價100g/328元。
此外，GLORIA OUTLETS 華泰名品城迎接農曆新年，將從2月2日起至2月25日推出新春檔期「華泰唐人街・祥龍獻瑞迎新年」，設置一期「大桔大利Garage」、二期「祥龍聚寶發財樹」兩個超限定新春場景，預計快閃開放24天！三期更有彰化超人氣秒殺甜點「小熊菓子」進駐，販售蓬鬆綿密的芙菲小圓餅，大年初一至初三，還有「雙龍踩街大遊行」登場，每日發放1000份開運錢母。