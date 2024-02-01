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日本超市「LOPIA」雙北首家！進駐Global Mall　開幕優惠抽A5和牛

▲Global Mall新北中和引進日本連鎖超市「LOPIA」，雙北首店於2月1日開幕，主打手作壽司、多元熟食。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和引進日本連鎖超市「LOPIA」，雙北首店於2月1日開幕，主打手作壽司、多元熟食。（圖／Global Mall提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

日本大型連鎖超市「LOPIA」進駐雙北市，今（1）日於Global Mall新北中和店開幕，為台灣3號店、亦為雙北首店，提供日本產地直送水果、多樣肉品、種類豐富的外帶熟食，包括便當、現烤披薩及怪獸漢堡，還有新鮮手作壽司自由搭配，開幕推出限定三大好康，包括限時3天保冷袋100元優惠價、消費滿2024元抽A5和牛，還有黑毛和牛優惠限時優惠價。

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日本大型連鎖超市「LOPIA」在日本共設立近80家據點，以肉品專賣店起家，2023年1月起進駐台灣，繼台中、桃園店後，Global Mall新北中和LOPIA為第88家店舗、台灣3號店，亦為雙北首店。

主要分為五大區，包括熟食區、生鮮水果區、鮮魚區、精肉區及食品區，有日本店單日熱賣達2,000盒的現烤披薩、份量十足的怪獸漢堡、大亨堡及各式炸物包括炸牡蠣、炸豬排等，甚至現烤全雞，更首度設立日式祭典小吃主題區，包括多項日本打卡必吃美食，整顆蘋果製作的蘋果糖、章魚燒、日式煎餅、烤玉米、日式炒麵等，不用飛日本就可以體驗道地日式小吃。

▲日本連鎖超市「LOPIA」，提供日本夯賣的多種口味現烤披薩。（圖／）
▲日本連鎖超市「LOPIA」，提供日本夯賣的多種口味現烤披薩。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和引進日本連鎖超市「LOPIA」，推受台灣人喜愛的日式壽司、海鮮丼飯等，品嚐十足鮮味。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和引進日本連鎖超市「LOPIA」，推受台灣人喜愛的日式壽司、海鮮丼飯等，品嚐十足鮮味。（圖／Global Mall提供）
而廣受台灣人喜愛的日式壽司，設有「鮮魚區」，新鮮現作的多樣壽司，無論是鮮美的鮭魚、黑鮪魚、干貝、赤蝦等，近20款壽司提供民眾自由搭配，另還有多款生魚片、海鮮丼飯等，2024年的日本節分日期為2月3日，因此即日起至2月3日推出日本節分「惠方卷」，為環球首賣限定。

今起開幕也推出限定好康，即起至2月3日前，人氣保冷袋單個優惠價100元（原價300元），每日限量500個；且2月3日前消費滿2024元，即可抽人氣商品，包括A5黒毛和牛涮涮鍋用約400g、A5黒毛和牛沙朗牛排約300g、A5黒毛和牛燒肉用約300g或是人氣零食等。

即日起至2月4日A5黒毛和牛沙朗牛排，原價100g/428元、限量100g/398元；A5黒毛和牛肩小排原價100g/428元、限量100g/398元，或是A5黒毛和牛燒肉切片原價100g/358元，限量優惠價100g/328元。

▲Global Mall新北中和「LOPIA」超市全新登場，黑毛和牛限時優惠價。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和「LOPIA」超市全新登場，黑毛和牛限時優惠價。（圖／Global Mall提供）
▲「LOPIA」慶開幕推即日起至2月3日，保冷袋單個優惠價100元。（圖／Global Mall提供）
▲「LOPIA」慶開幕推即日起至2月3日，保冷袋單個優惠價100元。（圖／Global Mall提供）
此外，GLORIA OUTLETS 華泰名品城迎接農曆新年，將從2月2日起至2月25日推出新春檔期「華泰唐人街・祥龍獻瑞迎新年」，設置一期「大桔大利Garage」、二期「祥龍聚寶發財樹」兩個超限定新春場景，預計快閃開放24天！三期更有彰化超人氣秒殺甜點「小熊菓子」進駐，販售蓬鬆綿密的芙菲小圓餅，大年初一至初三，還有「雙龍踩街大遊行」登場，每日發放1000份開運錢母。

▲華泰名品城祥龍齊聚「華泰唐人街」 龍年超限定場景快閃開放24天。（圖／華泰名品城提供）
▲華泰名品城祥龍齊聚「華泰唐人街」 龍年超限定場景快閃開放24天。（圖／華泰名品城提供）
▲華泰名品城邀請消費者，從雙Q財神手中獲得1000份發財錢母。（圖／華泰名品城提供）
▲華泰名品城邀請消費者，從雙Q財神手中獲得1000份發財錢母。（圖／華泰名品城提供）

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