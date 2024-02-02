樂天女孩筠熹險走光！舞跳一半「內衣掉下來」　團員目睹嚇到大叫

「九天玄女」阿翰PO小時候慶生照　大家都認錯壽星：左一不是你嗎

▲「九天玄女」阿翰分享童年慶生照，大家都認錯壽星。（圖／阿翰po影片YouTube）
▲「九天玄女」阿翰分享童年慶生照，大家都認錯壽星。（圖／阿翰po影片YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

網紅「阿翰po影片」7年前出道，2022年以一支「九天玄女」上身的算命阿姨影片再度竄紅，成績連破自己在三個平台的紀錄，YouTube至今已經累積1256萬觀看次，阿翰昨（1）日迎來30歲生日，在粉專發長文感謝家人，並附上7歲慶生的舊照，怎料，許多網友認錯壽星，「左一不是你嗎？」讓阿翰趕緊澄清：「那是我哥哥！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲扮演「九天玄女唯一指定姐妹」算命阿姨廖麗芳的網紅阿翰。（圖／葉政勳攝）
▲阿翰扮演「九天玄女唯一指定姐妹」、算命阿姨廖麗芳爆紅。（圖／記者葉政勳攝）
阿翰今年特別想感謝家人，「家中排行老么，受到姊姊哥哥的疼愛，在家裡打鬧、搶電視，那都好像是不久前的事情，一切都令人懷念跟美好，現在能受到觀眾們的疼愛，一定也是遺傳爸媽的個性，還有可愛的教育方式，因為有這樣的家庭環境，能夠讓我快樂做自己，真的很不容易！」

▲阿翰（中）7歲和哥哥、姊姊一起慶生。（圖／阿翰po影片臉書）
▲7歲阿翰（中）和哥哥、姊姊一起慶生。（圖／阿翰po影片臉書）
隨文附上7歲生日的照片，感嘆自己「真的是老妹」，可見小阿翰站在C位和蛋糕合影，兩位姊姊和哥哥在旁入鏡，網友留言：「左後是爸爸？長得超像！從手工薯條以來就一直很喜歡你喔」、「你爸爸看起來很年輕！」阿翰一一回應：「我哥 ！長得很老陳而已！」也有很多人找不到他，「到底前面是阿翰還是後面是阿翰」、「咦？左一那個不是阿翰嗎？」

金鐘視后柯佳嬿獻上祝福：「阿翰！我一直以為我們差不多大！生日快樂！你老不過我的！」阿翰回覆：「謝謝佳嬿！幸好不論到幾歲，我們顏值都是在線的！永不會容貌焦慮的美女！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

陳沂同框歐漢聲！她一句話讓知情人都笑了：羅志祥情何以堪

Toyz、超哥不是雞排結梁子！竟是2年前這支影片「原來結仇更早」

寒流來不要看！林莎只穿一件睡衣滾床　萬人激推：原來仙女長這樣

隋棠一張照片抓姦《犀利人妻》不倫戀　朱芯儀：我們真的沒有勾腳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞