「九天玄女」阿翰PO小時候慶生照 大家都認錯壽星：左一不是你嗎
網紅「阿翰po影片」7年前出道，2022年以一支「九天玄女」上身的算命阿姨影片再度竄紅，成績連破自己在三個平台的紀錄，YouTube至今已經累積1256萬觀看次，阿翰昨（1）日迎來30歲生日，在粉專發長文感謝家人，並附上7歲慶生的舊照，怎料，許多網友認錯壽星，「左一不是你嗎？」讓阿翰趕緊澄清：「那是我哥哥！」
記者楊穎軒／綜合報導
阿翰今年特別想感謝家人，「家中排行老么，受到姊姊哥哥的疼愛，在家裡打鬧、搶電視，那都好像是不久前的事情，一切都令人懷念跟美好，現在能受到觀眾們的疼愛，一定也是遺傳爸媽的個性，還有可愛的教育方式，因為有這樣的家庭環境，能夠讓我快樂做自己，真的很不容易！」
隨文附上7歲生日的照片，感嘆自己「真的是老妹」，可見小阿翰站在C位和蛋糕合影，兩位姊姊和哥哥在旁入鏡，網友留言：「左後是爸爸？長得超像！從手工薯條以來就一直很喜歡你喔」、「你爸爸看起來很年輕！」阿翰一一回應：「我哥 ！長得很老陳而已！」也有很多人找不到他，「到底前面是阿翰還是後面是阿翰」、「咦？左一那個不是阿翰嗎？」
金鐘視后柯佳嬿獻上祝福：「阿翰！我一直以為我們差不多大！生日快樂！你老不過我的！」阿翰回覆：「謝謝佳嬿！幸好不論到幾歲，我們顏值都是在線的！永不會容貌焦慮的美女！」
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