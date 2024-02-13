Hold住姐育兒妙招！擺脫拖延症　一招大魔法百戰百勝

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她慘痛地說，每天從起床走到門口到上車，這1分鐘的路程總是延長到30分鐘，堪比痛苦的天堂路，正當想放棄治療，走佛系上學路線的時候，決定不管幾點，能到學校就好的心態，也剛好滑到一個教育老師說：「孩子拖拉怎麼辦？忽略他做不好的部分，只管講他好的部分。」
聽到這種正向教養法，她起初眉頭緊皺，認為這種話應該沒有用，最後還是抱著嘗試和想打臉老師的心情，在睡前對孩子說：「明天你們都會是超級配合上學的人！」並開始幻想上學的生活，孩子會超級配合起床，很開心地一起上車去學校上課，不斷洗腦兒女「哇！早安呀！今天你們直接起床下樓，太配合了吧！」、「難不成你們都是那種自己穿鞋子超級迅速的人嗎？！」、「今天竟然比昨天又更快了一點，你們是上學音速小子嗎？」
這種直銷式的打雞血人生，結果越讓她跌破眼鏡！謝依霖說，這個方式很有感，開始起了作用，決定套用在各種狀態上，吃飯前先喊話「我們會一起好好吃飯聊天」、出門前說：「我女兒知道出門前要先上廁所。」睡覺前說：「講完故事我們都是直接睡著，因為我們都知道睡覺很重要！」這些說法雖然未必立即生效，卻比催促、威脅、命令都更有用，兒女偶爾會耍賴皮、鬧情緒，但真的比起以前的對立少很多，好像有一種「都被拱成這樣了，也不好當個皮蛋吧」的感覺。
謝依霖坦言，過去家庭裡父母不和，經常吵架，氣氛自然不好，但她從育兒方面領悟到，如果老公跟大家說：「我老婆真的是個好老婆。」心裡就會有想要越做越好的心態，絕對比「妳看別人老婆都比妳賢慧」有用，後者沒有反效果就不錯了，真的不要用上對下的姿態對任何「家人」說話，不管對老公、老婆、老爸、老媽、孩子、貓咪、狗狗，都不是一個長遠的好方法，「鼓勵不是無腦的你好強你好棒，而是真正看到他進步在哪個點，進而稱讚鼓勵他」。
另外一個心得則是「不要代替你的孩子說話」，謝依霖曾帶著快兩歲的女兒去上律動課，老師拿了一個教具給她說：「有沒有跟老師說謝謝。」女兒看著老師遲遲不說話，她也沒說話，老師在等母女倆說話，這個沉默的瞬間大概有一世紀這麼長，然後老師很無奈地跟我說：「媽媽你們是小家庭嗎？」她回覆老師說，「女兒就是一個需要時間認識環境的人。」
謝依霖說，「跟別人溝通是孩子的課題，你替她說就等於剝奪了她成長的機會」，知道外向的孩子很討喜，但並不覺得女兒這樣不好，「討喜」，開心的是別人，不一定是自己，不希望她追求的是取悅別人，雖然自己一生都在取悅別人，在取悅別人的過程得到快樂，可是有很多人在取悅別人的過程迷失自己。
返家後女兒說：「媽媽我很想跟他說話，但是我害羞。」謝依霖安慰她：「害羞很正常，我小的時候也會害羞，妳準備好了再跟他說話沒有關係，不需要勉強自己。」她心裡想的是，「妳一輩子沒有準備好也沒有關係，妳不想說誰也別想逼妳，老媽絕對會捍衛妳的啞巴自由！」
謝依霖認為每一個人都不同，女兒是一個需要準備完全的人，「我不會丟給她一句台詞，告訴她『妳說就對了』，我會給她整個劇本，然後陪她把人物個性全部整理過一遍，徹底了解自己為什麼要說這個話，動機是什麼？她的『謝謝、你好、不客氣、對不起』都是有靈魂的，不是只是一句台詞。」雖然這個過程經歷了非常久，但自己很開心熬過這段時間，熬過了「妳小孩怎麼這個樣子」的眼光。
後來孩子慢慢長大，跟媽媽一起去外面餐廳吃飯，學會主動跟工作人員說謝謝，讓她非常滿意，嘴角笑意停不下來，雖然育兒過程很辛苦，但陪伴小孩子成長的過程，感覺就是在他們身上灑下種子，在不經意的一個小瞬間才發現它發芽了，而且不用意外，你的孩子可以做得比你更好。
本文內容節錄自圓神出版之謝依霖著作《HOLD不住的才是人生》
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