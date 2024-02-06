新春吃飯領彩券！漢來美食APP狂送200萬 到中山逸林希爾頓拼5千
農曆新年即將到來，國人總喜歡在春節期間買個彩券討個好采頭，餐飲業者也在這段期間推出消費滿額就送紅包或彩券。漢來美食自小年夜到年初五，將豪撒總價值超過200萬的紅包回饋美食APP會員，單筆消費滿1,688元即可獲得刮刮樂機會，中獎率百分百，最高能獲得千元餐飲抵用券。台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧也從2月8日推出「逸飛衝天」滿額刮刮樂活動，單筆消費滿1千5百元，即可獲得刮刮卡，最高刮中5千元餐飲抵用券。
記者葉盛耀/綜合報導
旗下有漢來海港自助餐廳、島語自助餐廳、名人坊等知名品牌的漢來美食表示，專屬的「來美食」APP，推出後不斷優化系統功能，近期為增加APP使用場景及與會員的互動關係，推出刮刮卡遊戲功能，結合春節檔期，回饋支持漢來美食的會員。
漢來美食此次準備總價值逾200萬的紅包要給顧客試手氣，凡加入會員並於年節期間2月8日起至2月14日單筆消費滿1,688元，即可獲得APP電子刮刮樂一張，刮開就有機會獲得最大獎漢來美食旗下品牌餐廳千元通用抵用券，此外，還有888元、500元、100元和50元不等的獎項，中獎機率百分百。漢來美食《來美食APP》下載方式為可至商店搜尋「來美食」，或手機點選（按此）即可安裝。
另外，台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧自2月8日小年夜起至24日推出「逸飛衝天」滿額刮刮樂活動，單筆消費（不含稅與折扣優惠）滿1千5百元，即可獲得刮刮卡乙張，獎項除有韓國燒酒組、紅白酒禮盒組、台灣特色茶包禮盒、La Salle森酒吧Happy Hour免費暢飲，與Alley麗餐廳早餐外，也有5百、1千、2千元不等之餐飲抵用券，最高還有機會刮中5千元餐飲抵用券。（餐飲抵用券／兌換券之有效日期至2024年5月31日；獎項數量有限，送完即止）。
La Salle森酒吧的招牌逸林牛肉麵，還有新口味，為榮獲2023台北國際牛肉麵節創意組銅獎的「逸林剁椒臭豆腐牛肉麵」，2月1至29日（農曆除夕至初二不適用），牛肉麵系列（逸林牛肉麵、逸林臭豆腐牛肉麵、逸林剁椒臭豆腐牛肉麵）內用全面買一送一（價位不同時，贈送價低者）。每日數量有限，須事先預約。