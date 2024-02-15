特企／《我想成為影之強者》與hololive夢幻共演！趁機免費入手

加入成員
在合作開始之前，官方率先公布了參加成員並且每日進行倒數，粉絲們都不不及待想要見到推在遊戲內的形象了呢！
「hololive production」連動特別企劃！
從2/8 12:00 ~ 2/29 11:59之間，每日登入後都可以獲得［超影影卿一支獨秀］、［鷹眼的大舞台］的免費轉蛋各一次的機會，機會一直持續到月底，趁這個機會免費入手吧！
同時每日登入即可以領取超豐富獎勵，最高可以獲得免費幻魔石x6000、戒尼x400萬以及各種高級資源，若將登場紀念限時任務全數完成可獲得［超影影卿一支獨秀］碎片x100、［鷹眼的大舞台］碎片x100，滿覺醒我推就是現在！
［超影影卿一支獨秀］桃鈴音音
［超影影卿一支獨秀］桃鈴音音為藍色屬性輔助角色，奧義能夠增加音子數量，使藍色屬性夥伴能力提升，而專用魔道具［超影影卿一支獨秀］老公收藏罐效果則是WAVE開始後每過10秒，即隨機給予敵人【音子】＋提升全體夥伴的回復量修正，husband們的存在感超強！
［鷹眼的大舞台］鷹嶺琉依
［鷹眼的大舞台］鷹嶺琉依為綠色屬性攻擊角色，奧義能夠使敵人陷入弱點狀態後，每當夥伴發動攻擊時，追加給予傷害，而專用魔道具［鷹眼的大舞台］琉依之友的布偶效果則是WAVE開始時，使全體綠屬性夥伴的命中修正在60秒內提升50.00%，並使暴擊率在60秒內提升30.00%，給予隊友們強力BUFF！
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