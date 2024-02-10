過年放煙火「少1動作」爸媽會被罰1.5萬　爆竹禁區、開放區一次看

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而且為確保未滿12歲兒童的安全，依法規定兒童禁止施放「沖天炮等飛行類」、「小高空等升空類」及「摔炮類」產品，店家如違規將這類產品販賣給兒童，最高可處新臺幣15萬元罰鍰。
此外，按照爆竹煙火管理條例第15條，不論縣市，「石油煉製工廠、加油站、加氣站、漁船加油站、儲油設備之油槽區、彈藥庫、火藥庫、可燃性氣體儲槽，及公共危險物品與可燃性高壓氣體製造、儲存及處理場所」等地點絕對不能施放爆竹煙火，違者可被處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
台北市河濱公園全面禁止放爆竹煙火
而台北市河濱公園不分時段全面禁止燃放爆竹煙火，就算春節也不開放，違者可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。學校、衛生醫療機構（診所除外）、文教區周圍50公尺，全日不可施放會發出笛音或爆音的一般煙火與專業爆竹煙火，違者可處新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰。
台北市消防局呼籲，施放爆竹煙火應選擇空曠、人少且風向佳的地點；除了上段爆竹煙火管理條例第15條提到的地點，高速公路、高架道路、大眾捷運系統範圍、古蹟、醫院、護理之家、產後護理機構、老人福利機構等場所，也不可施放爆竹煙火。
新北市河濱公園可施放爆竹煙火地點公開
相對台北市河濱公園全面禁放爆竹煙火，新北市則是在各流域的河濱公園，劃定可施放爆竹煙火範圍及時段，如淡水河畔流域的開放放爆竹煙火範圍為「重陽橋下游側至蘆洲垃圾轉運站範圍內」，二重疏洪道流域則是「出口堰堤頂步道」等，開放時間都是6時至22時，詳細請上新北市府高灘地工程管理局網站查詢，「新北市河濱公園可施放爆竹煙火地點」。
內政部另指出，春節期間民眾常燃放鞭炮來增添熱鬧氣氛，但爆竹煙火內含有火藥成分，如果使用不慎易釀成災害，建議民眾可多利用電子音效取代實際燃放鞭炮，同樣可以達到歡喜熱鬧效果，並可避免施放不慎釀成災害，讓年節安全又環保。