YouTube隱藏版10個小技巧！學起來「自備加速器」多看2支片不卡頓

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點一下「你的內容」分頁右上角的齒輪，進入「一般」，就能啟用「嚴格篩選模式」，減少粗俗語言或成人主題的內容進入孩子的影片推薦。
📍關閉「自動播放」
根據預設，當影片結束後，APP會接著自動播放推薦影片或播放清單中的下一部作品。這個功能在你觀賞連續性節目或聽音樂時相當便利，但卻也可能讓你不知不覺看太久，或在你非使用 Wi-Fi 的情況下，無意間消耗過多行動數據。
這時，你可以點擊「你的內容」分頁中的齒輪，關閉「自動播放」，將是否接續播放的控制權拿回自己手中。如此一來，APP就只會播放你點選的影片，並在結束後完全停止。
📍長按設定 2 倍速
只要按住播放畫面的任何地方，即可自動以 2 倍速播放影片，等到影片快轉到你想觀看的部分再放開手指，就能恢復正常播放。
📍跳轉影片
跳轉影片時會顯示更大的預覽縮圖，方便找到影片中的特定畫面。跳轉到其他時間點後，如果需要回到原片段，只要將手指移回原本的位置，並在感受到裝置震動時放開，影片就會返回到剛才看過的地方。
📍鎖定螢幕
螢幕鎖定功能，可以在手機與平板電腦上鎖定 YouTube 影片畫面，避免意外干擾。
📍開啟全螢幕
按住影片後，上滑或是下滑就能來開啟全螢幕。
📍兩指縮放
YouTube 影片的畫面大小，可以透過「兩指開合」手勢進行縮放。
📍無痕模式觀看
YouTube 跟 Chrome 一樣都內建無痕模式，在 APP 中點擊右上角的帳號，就會看到「無痕模式」選項。開啟無痕模式後，就能以訪客身份瀏覽 YouTube。
📍全螢幕查看資訊
在 YouTube 全螢幕模式下，若想瀏覽影片資訊欄，不需退出全螢幕，點擊標題就會出現在右側。
📍休息片刻
可以點擊「你的內容」分頁中的齒輪，進入「一般」，開啟「提醒我休息一下」，並設定你想收到提醒的頻率，以便控管你的觀看習慣。