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YouTube隱藏版10個小技巧！學起來「自備加速器」多看2支片不卡頓

▲過年春節期間看《YouTube》，想要「自備加速器」節省時間多看2支片不卡頓，《NOWnews》整理10項實用的隱藏版小技巧，想要快轉直接長按螢幕就會用2倍速播放。（圖／擷取自Pixabay）
▲過年春節期間看《YouTube》，想要「自備加速器」節省時間多看2支片不卡頓，《NOWnews》整理10項實用的隱藏版小技巧，想要快轉直接長按螢幕就會用2倍速播放。（圖／擷取自Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

過年春節期間看《YouTube》，想要「自備加速器」節省時間多看兩支片，《NOWnews》整理10項實用的隱藏版小技巧。想要快轉，直接長按螢幕就會用2倍速播放；全螢幕狀態想要查看資訊欄位，不需關閉全螢幕，只要點擊標題就會出現在右側。還可以幫小孩的裝置開啟「嚴格篩選模式」，避免不恰當影片出現在推薦影片內。

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📍嚴格篩選模式
點一下「你的內容」分頁右上角的齒輪，進入「一般」，就能啟用「嚴格篩選模式」，減少粗俗語言或成人主題的內容進入孩子的影片推薦。

📍關閉「自動播放」
根據預設，當影片結束後，APP會接著自動播放推薦影片或播放清單中的下一部作品。這個功能在你觀賞連續性節目或聽音樂時相當便利，但卻也可能讓你不知不覺看太久，或在你非使用 Wi-Fi 的情況下，無意間消耗過多行動數據。

這時，你可以點擊「你的內容」分頁中的齒輪，關閉「自動播放」，將是否接續播放的控制權拿回自己手中。如此一來，APP就只會播放你點選的影片，並在結束後完全停止。

📍長按設定 2 倍速
只要按住播放畫面的任何地方，即可自動以 2 倍速播放影片，等到影片快轉到你想觀看的部分再放開手指，就能恢復正常播放。

▲日前YouTube 新增長按 2倍快轉手勢功能，但僅限Premium 訂閱用戶。（圖／周淑萍攝）
▲YouTube 長按可以 2 倍快轉，但僅限 Premium 訂閱用戶。（圖／記者周淑萍攝）
📍跳轉影片
跳轉影片時會顯示更大的預覽縮圖，方便找到影片中的特定畫面。跳轉到其他時間點後，如果需要回到原片段，只要將手指移回原本的位置，並在感受到裝置震動時放開，影片就會返回到剛才看過的地方。

▲跳轉影片時會顯示更大的預覽縮圖，方便找到影片中的特定畫面。（圖／翻攝官網）
▲跳轉影片時會顯示更大的預覽縮圖，方便找到影片中的特定畫面。（圖／翻攝官網）
📍鎖定螢幕
螢幕鎖定功能，可以在手機與平板電腦上鎖定 YouTube 影片畫面，避免意外干擾。

📍開啟全螢幕
按住影片後，上滑或是下滑就能來開啟全螢幕。

📍兩指縮放
YouTube 影片的畫面大小，可以透過「兩指開合」手勢進行縮放。

📍無痕模式觀看
YouTube 跟 Chrome 一樣都內建無痕模式，在 APP 中點擊右上角的帳號，就會看到「無痕模式」選項。開啟無痕模式後，就能以訪客身份瀏覽 YouTube。

▲開啟無痕模式後就能以訪客身份瀏覽 YouTube。（圖／翻攝官網）
▲開啟無痕模式後就能以訪客身份瀏覽 YouTube。（圖／翻攝官網）
📍全螢幕查看資訊
在 YouTube 全螢幕模式下，若想瀏覽影片資訊欄，不需退出全螢幕，點擊標題就會出現在右側。

📍休息片刻
可以點擊「你的內容」分頁中的齒輪，進入「一般」，開啟「提醒我休息一下」，並設定你想收到提醒的頻率，以便控管你的觀看習慣。


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