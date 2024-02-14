土地廠房出租遭棄置　中市環保局呼籲慎選租客

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環保局表示，環境部為保障土地出租人權益，已訂定「出租不動產（土地、廠房）建議約定事項」，建議出租人簽訂租賃契約時，務必將設置管理設施、定期巡查、加強管理，並做成紀錄妥善保存；另建議將廢棄物清理責任約定等事項，納為租賃契約的一部分，避免土地、廠房出租後，遭惡意違法貯存、堆置或棄置廢棄物情形，導致出租人無端負擔巨額的廢棄物清理、環境改善費用。
環保局說，若不幸發現承租人利用租賃土地或廠房非法收受、貯存或處理廢棄物的行為，請撥打0800-066666報案專線主動通報環保局，並協助提供租賃相關資料及配合相關調查，以利環保局進行後續案件追查作業，確保自身權利。藉由溯源循線追查廢棄物產源，將能有效要求廢棄物的產源負起清理責任，降低土地所有權人的損失及法律上責任；若無法釐清清理責任，則將由土地所有人、管理人或使用人負起清理責任。
環保局呼籲，任意棄置廢棄物，或未經主管機關許可，提供土地、廠房供回填、堆置廢棄物，已觸犯廢棄物清理法相關規定，最重可處5年以下有期徒刑，可併科新臺幣1,500萬元以下罰金。如土地出租人未善盡管理義務，依據廢棄物清理法第71條規定，出租人亦需負起環境復原的狀態責任。
此外，環保局在「台中好環保」紛絲專頁發布廢棄物非法棄置影片，以淺顯易懂的2D動畫視覺風格，呈現環保犯罪手法，加強市民朋友防範非法棄置觀念；環保局表示，愛護環境人人有責，一起守護市容，共同維護美好的台中家園，歡慶好過年。