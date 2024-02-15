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美女主播渡邊渚罹病停工7個月近況曝！「筷子拿不住」引粉絲心疼

▲日本富士電視台晨間新聞美女主播渡邊渚，笑容甜美且有著傲人好身材，一度被觀眾譽為「早晨的動力」。（圖／渡邊渚IG）
▲日本富士電視台晨間新聞美女主播渡邊渚，笑容甜美且有著傲人好身材，一度被觀眾譽為「早晨的動力」。（圖／渡邊渚IG）

記者張芸婷／綜合報導

日本富士電視台的26歲晨間新聞女主播渡邊渚，有著慶應大學出身的高學歷，以及甜美笑容與傲人的好身材，一度被觀眾譽為「早晨的動力」。然而她去年7月突然身體不適，停工住院療養，如今7個月後她在社群發文透露自己的近況，「吃不了東西、無法好好走路，連手指都不能動」，渡邊渚現在連筷子都拿不住，令外界相當心疼。

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▲渡邊渚生病前熱愛吃拉麵，時常在社群上分享吃拉麵的照片。（圖／渡邊渚IG）
▲渡邊渚生病前熱愛吃拉麵，時常在社群上分享吃拉麵的照片。（圖／渡邊渚IG）
日前渡邊渚分享了生病前吃拉麵的照片，從她的發文中可以感受到，她似乎相當想念當時健康的自己，提到「去年我明明還可以吃這麼多拉麵，今天的晚餐雖然也是吃麵，但我已經沒辦法好好用筷子夾住麵條，覺得很重所以只能用叉子吃，我還要更努力才行…」。

▲近日渡邊渚透露自己的病況，表示現在連筷子都拿不住，需要依靠輔助才有辦法進食。（圖／渡邊渚IG）
▲近日渡邊渚透露自己的病況，表示現在連筷子都拿不住，需要依靠輔助才有辦法進食。（圖／渡邊渚IG）
渡邊渚於去年6月開始身體出現狀況，到了7月開始住院治療，工作幾乎全面停擺，她於慶應大學經濟學院畢業後，加入富士電視台，擔任知名晨間節目《鬧鐘電視》主持群，甜美臉蛋加上好身材引起觀眾關注，認為渡邊渚是「穿緊身毛衣最辣女主播」，因而累積了不少粉絲。

不過自從渡邊渚於2023年因生病而暫停活動後，她也曾數度在社群透露病況，且需要反覆住院動手術接受治療，不過她並沒有透露是因為甚麼疾病而休養，這也令喜愛她的粉絲相當擔憂。

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