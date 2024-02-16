狄志為點40元燙青菜嘆「梗比葉多」！物價引共鳴 被識破是這間店
新的一年到來物價齊漲，不少業者悄悄漲價，知名魯肉飯「鬍鬚張」今（16）日也宣布漲價。資深媒體人狄志為14日在臉書上透露，自己到連鎖牛肉麵店點了40元的燙青菜，送上來幾乎都是梗，分量還超級少，他不禁感嘆「沒想到我們台灣的牛肉麵連鎖店，燙青菜也已經縮水成這樣嗎？」有不少網友認出，狄志為抱怨的店家，疑似是知名品牌「三商巧福」。
記者薛羽彤／綜合報導
狄志為14日在臉書上發文透露，他帶著兒子到連鎖牛肉麵店消費，點了一盤燙青菜40元，沒想到送上來的實品，讓他跟兒子都傻眼了，「梗比葉還多，重點是很少一盤啊！」兒子還安慰爸爸，認為可能貴的是淋在上面的肉燥，狄志為也感嘆「希望只是偶發。」
狄志為坦言礙於自己公眾人物的身分，當下不想反應，他表示，可以理解物價飆漲，「現在什麼都漲，但至少質量也得顧，不然容易流失客人」，透露若是知道分量這麼少就不會點，強調下次再來就不會點燙青菜，並附上燙青菜原始照片。
網友見狀也認同狄志為的想法，紛紛表示，「它走法式料理風」、「也不是全部都怪物價上漲，是現在的人做生意越來越沒良心」、「貴的真離譜」、「台中的三x巧x青菜沒那麼少欸」、「太扯了吧……應該兩口就沒了」、「而且這是油菜超級便宜，便當店都會用的菜。」
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