囤房稅2.0稅率基準出爐　建商、一般房屋稅率差別一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
配合今年1月3日總統公布房屋稅差別稅率2.0相關房屋稅條例部分修正條文，財政部也在今日預告研訂的「全國單一自住房屋現值一定金額基準」（現值基準）與「房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」（稅率基準）2基準草案。
在稅率基準部分，財政部指出，出租、繼承取得房屋者屬於第一類房屋，全國各縣市一律按房屋戶數分成3級稅率級距，第一級為4戶以內、稅率1.5%，第2級為5戶至6戶、稅率2.0%，第3級為7戶以上、稅率2.4%。
建商餘屋則依持有年限課徵不同稅率，持有2年內未銷售者屬於第2類房屋，1年內、稅率2%，超過1年至2年內、稅率2.4%；待銷售房屋持有超過2年者則屬第3.1類房屋，超過兩年至4年內、稅率3.6%，超過4年至5年內、稅率4.2%，超過5年適用最高稅率4.8%。
至於一般非自住房屋，也就是一般囤房者分為直轄市、非直轄市兩組，各組均按房屋戶數分4級稅率級距，非直轄市組的戶數及稅率較直轄市組寬鬆，各組起始稅率（3.2%、2.6%）也高於第一類房屋的最高稅率（2.4%）。
財政部賦稅署長宋秀玲指出，按上述參考基準，初估非自住房屋稅收增加40.9億元，單一自住稅收減少23.6億元，合計稅收淨增加17.32億元，而地方政府均應訂定差別稅率，若縣市已訂定且符合基準，仍造成稅收損失，將由中央政府補足，財政部將訂定子法明定稅收彌補方法及公式。
在現值基準部分，財政部表示，以各直轄市或縣（市）轄內前一期房屋稅定期開徵，所有人或使用權人本人、配偶及未成年子女於全國合計僅持有1戶房屋，且符合規定辦完戶籍登記，無出租或供營業情形規定要件者，按其自住應稅房屋現值由高至低排序，直轄市、新竹縣（市）取第1%戶，其他縣市取第0.3%戶房屋，低於該房屋現值的最大值為基準。
財政部以過往數據模擬，若各地方政府參考該基準訂定轄內全國單一自住房屋現值一定金額，預估適用房屋稅1%優惠稅率戶數共312萬5533戶，不適用戶數共2萬6592戶，其中直轄市及新竹縣市將有2萬4485戶不適用優惠稅率，全國減稅利益高達23.6億元。