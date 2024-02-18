林千又前富商男友到案！闖家竊走14個愛馬仕包　稱：不想送她了

小甜甜勾羅志祥被質疑「不是和蝴蝶是閨密嗎」　她回嗆一大串話

▲小甜甜（左）與羅志祥合照，被質疑對好姐妹愷樂不太好。（圖／翻攝自小甜甜臉書）
▲小甜甜（左）與羅志祥合照，被質疑對好姐妹愷樂不太好。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

愷樂（蝴蝶姐姐）自從承認和老闆羅志祥（小豬）有不倫關係後就消失演藝圈，如今3年過去，小甜甜（張可昀）16日在粉專分享和小豬的親密合照，被網友質疑身為愷樂好友，此舉不太妥當，對此，小甜甜回擊：「請問妳是我們的朋友嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小甜甜和羅志祥（上下圖右）合照，互動親暱。（圖／翻攝自小甜甜臉書）
▲▼小甜甜和羅志祥（上下圖右）合照，互動親暱。（圖／翻攝自小甜甜臉書）
▲▼小甜甜和羅志祥（上下圖右）合照，互動親暱。（圖／翻攝自小甜甜臉書）
小甜甜近日參加知名經紀人孫德榮舉辦的聚會，與孫的前子弟兵羅志祥合影，不僅緊勾小豬的手，還抱女兒米苔目一起入鏡，一名女網友在貼文下留言：「妳不是和蝴蝶是閨密嗎？」小甜甜看到後回覆：「是啊！ 所以？」另一位男網友補充稱小甜甜和愷樂關係變不好，小甜甜反問：「請問？妳是我們的朋友嗎？ 我怎麼不知道不好了！只知道保護朋友！」

▲網友認為和羅志祥合照不妥，小甜甜正面反擊。（圖／翻攝自小甜甜臉書）
▲網友認為和羅志祥合照不妥，小甜甜正面反擊。（圖／翻攝自小甜甜臉書）
此時，男網友疑似發現認錯人，改口稱自己是在說謝忻，小甜甜則回：「我不能代替任何人說什麼，但是做錯做對，不管是不是閨密都該承擔過錯，但如果是（值得）的朋友，她的私事和妳們的友誼無關吧？」一句話似乎有弦外之音，讓早和小甜甜決裂、曾經介入他人婚姻的謝忻意外中槍。

▲小甜甜跟愷樂（左）感情很好。（圖 / 翻攝臉書）
▲小甜甜跟愷樂（左）感情很好。（圖／翻攝自小甜甜臉書）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

小甜甜認了「帶女兒見新男友」　2歲米苔目反應曝光

滴妹沒化妝被問「妳是誰」　上萬人認不出來：撞臉小甜甜、蕾菈

陳沂同框歐漢聲！她一句話讓知情人都笑了：羅志祥情何以堪

籃籃情人節放大絕！曝光新寫真尺度　居然「只裹一條毛巾」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞