小甜甜勾羅志祥被質疑「不是和蝴蝶是閨密嗎」 她回嗆一大串話
愷樂（蝴蝶姐姐）自從承認和老闆羅志祥（小豬）有不倫關係後就消失演藝圈，如今3年過去，小甜甜（張可昀）16日在粉專分享和小豬的親密合照，被網友質疑身為愷樂好友，此舉不太妥當，對此，小甜甜回擊：「請問妳是我們的朋友嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
小甜甜近日參加知名經紀人孫德榮舉辦的聚會，與孫的前子弟兵羅志祥合影，不僅緊勾小豬的手，還抱女兒米苔目一起入鏡，一名女網友在貼文下留言：「妳不是和蝴蝶是閨密嗎？」小甜甜看到後回覆：「是啊！ 所以？」另一位男網友補充稱小甜甜和愷樂關係變不好，小甜甜反問：「請問？妳是我們的朋友嗎？ 我怎麼不知道不好了！只知道保護朋友！」
此時，男網友疑似發現認錯人，改口稱自己是在說謝忻，小甜甜則回：「我不能代替任何人說什麼，但是做錯做對，不管是不是閨密都該承擔過錯，但如果是（值得）的朋友，她的私事和妳們的友誼無關吧？」一句話似乎有弦外之音，讓早和小甜甜決裂、曾經介入他人婚姻的謝忻意外中槍。
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