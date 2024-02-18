「房仲頂級業務」邱火金圓夢出道！做公益回饋社會

邱火金是房屋仲介業的頂流業務員，在90年代就榮獲房仲業最高榮譽「金仲獎」，他圓夢推出台語勵志歌曲〈拼落去〉，他想要透過該曲鼓勵所有人，「只要深懷夢想、願意打拚，要相信伸手真的就能碰到天！」又表示：「只要抬頭挺胸就能和天一樣高，人人都有機會成為最閃亮的星，實現夢想、美夢成真。」
記者吳雨婕／綜合報導
邱火金在新北市雙和有「金仲歌王」的美譽，他表示，因為金仲獎和金鐘獎發音近似，很多人都聽到「金鐘歌王」後慕名而來，笑說自己因此蹭了不少生意和流量，受惠於社會不少，也因此勤做公益和慈善，鼓勵自己和他人，「取之於社會、用之於社會」。
邱火金〈拼落去〉MV，更是他人生多才多藝完美的縮影，除了到信義區，以台北101、世貿為背景遠眺，更深入四四南村，見證台北這片土地的深刻美好，此外，他一舉將年輕時玩Band所學都呈獻在MV中，打鼓、吹薩克斯風皆不假手於他人，更秀出跳國標舞的好身段，他也像個純真的大男孩，將自己珍愛的重機、露營車和超跑，不藏私一一安排出現在MV中，與歌迷朋友們分享。
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