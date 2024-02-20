大陸第一狗仔手機掉了！找回機率是零 「照片能摧毀演藝圈巨星」
大陸第一狗仔卓偉戰功彪炳，曾經拍到影后劉曉慶出獄、王菲和謝霆鋒復合的照片，以及披露影帝陳建斌和蔣勤勤交往，今（20）日台灣同業葛斯齊在微博透露，好友卓偉的手機遺失，裡頭的祕密「足以讓演藝圈重量級塌房」。
記者楊穎軒／綜合報導
葛斯齊分享和卓偉的對話紀錄，可見卓偉證實手機丟失，還在找，葛斯齊擔心資料外洩，對方回：「最近將近一年的都沒了！」並直言尋獲的機會微乎其微，所幸有加密保護，「找不回來，有屏幕密碼，對方也看不到。」葛斯齊說：「我都很怕我手機不見，裡面都是演藝圈的祕密。」
對於卓偉遺失手機，葛斯齊發文：「天哪 ！昨天知道卓偉老師的手機弄丟了，手機裡上千張演藝圈機密檔案會不會不小心炸出鍋，依我了解，卓偉老師應該沒有備份的習慣，我曾經看過那幾張...都足以讓演藝圈重量級塌房。」呼籲拾獲手機的人能交給派出所，好物歸原主。
關鍵字「卓偉手機丟了」衝上熱搜第三名，大陸多數網友看熱鬧，反應很八卦，「期待娱樂圈大地震」、「撿到的話估計得抱著西瓜看一禮拜」、「是不是馬上要爆一個大瓜，現在演一下當做免責聲明」、「趕緊爆，我喜歡看」、「這不是一部手機，是娛樂圈的一枚定時炸彈」！
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