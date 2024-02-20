「格雷總裁」傑米道南炸出費洛蒙 互尬《艾蜜莉在巴黎》天菜男星
串流平台MyVideo推BBC影集天菜男神季，由以《格雷的五十道陰影》霸道總裁風靡無數粉絲的傑米道南（Jamie Dornan）和《艾蜜莉在巴黎》天菜男友盧西安（Lucien Laviscount）兩位英國男神領軍，分別帶來《致命旅途》與《孔雀皮考克》第一季，大展費洛蒙。傑米道南演出被盛讚「終於擺脫格雷總裁的陰影」；盧西安則在劇中秀巨大胸肌，讓同劇演員啞口無言。
記者羅凌筠／綜合報導
《孔雀皮考克》講述一名36歲的健身房教練安迪皮考克（艾倫穆斯塔法 Allan Mustafa 飾演）視年輕又有6塊肌的同事傑伊為假想敵，想要當面嗆聲時，傑伊當場脫衣裸上身，巨大胸肌彈出讓他結巴閉嘴，而飾演傑伊的正是在影集《艾蜜莉在巴黎》扮演艾蜜莉男友「艾菲」的英國男星盧西安（Lucien Laviscount）。
中年男子安迪不但事業現危機，更是單身王老五，總用交友APP約炮卻經常被打槍，同時參與演出的編劇史蒂夫斯坦普（Steve Stamp）坦言想藉此反諷社會，嘲笑現代社會文化。《孔雀皮考克》第一季僅3集便讓穆斯塔法獲獎，好評續訂第二季，預計將加長推出6集，第一季已在MyVideo上架。
從情色電影《格雷的五十道陰影》爆紅的傑米道南，在4年內演了3次「霸道總裁」格雷，終於在《致命旅途》洗掉高富帥形象，本劇故事講述一名蓄鬍、看起來有點邋遢的愛爾蘭男子在澳洲醫院醒來，因車禍失去記憶，憑著僅有線索展開追尋身分之旅。
事實上，與傑米道南合演《致命旅途》的澳洲女星丹妮兒麥當諾（Danielle Macdonald）也透露與他合作兩季的感想，「傑米真的很好笑，很幽默、非常值得信賴而且相當可靠，讓我感覺百分百受到照顧，我們的工作方式也很像，對角色的意見一致，他永遠會支持你，跟他工作很開心。我不覺得他像格雷，應該說是差很大，他就像個大呆瓜，一個很搞笑的愛爾蘭人，不是那種風流渣男。」
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