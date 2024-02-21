「金童玉女」驚現東京街頭！嚇壞日網友　身份曝「疑為多人集團」

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這名網友PO出影片之後，掀起網友討論，短短9天之內就累積了834.7萬觀看次數，但目前影片已經遭到刪除。不過在先前也曾有外國觀光客指出，在東京街頭上意外拍到這名詭異女子，讓她整個人毛骨悚然。
有網友一度以為，這名人士是不是穿上燒燙傷病患的復健衣，但有其他網友指出，這名「女子」就是之前出沒在千葉縣松戶的「妖怪女裝大叔」，經常以女裝扮相出沒在熱鬧的街頭，最近則頻繁出現在東京各個地區。
雖然有傳言稱，這人是因為「太太過世，所以常打扮成這樣，穿著太太的衣服走來走去」，但也有網友指出，「妖怪女裝大叔」是其實是好幾個人。雖然目前尚未有日媒證實這名「女子」的真實身份，但他的扮相使不少網友害怕，直呼「如果我在晚上遇到她的話會當場昏倒」、「我曾經在澀谷街頭遇到她，我以為我看到什麼靈異現象，所以又回頭看了一眼，發現大家都在看她」、「不能理解他在幹嘛」、「穿這樣是為了掩飾犯罪？」
有網友直言，這個人就是扮成女生的樣子，並且戴上面具，可能會做出試圖接近女性或是進出僅限女性使用的設施（如女廁），呼籲大眾看到這種人就直接報警，以預防犯罪。但也有網友認為，雖然「妖怪女裝大叔」的扮相有些恐怖，但並沒有違法，也沒有過度裸露、妨害風化等，因此無法可管，只能尊重他的個人喜好與自由。