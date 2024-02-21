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「金童玉女」驚現東京街頭！嚇壞日網友　身份曝「疑為多人集團」

▲日本一名網友搭乘地鐵時，發現對面的乘客竟戴著頭套面具，看起來就像是假人模特兒或「金童玉女」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本一名網友搭乘地鐵時，發現對面的乘客竟戴著頭套面具，看起來就像是假人模特兒或「金童玉女」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

到了各國的大城市，總能遇見形形色色的人，不過日本一名網友近來搭乘地鐵時，發現對面坐著一名詭異的女子，仔細一看才發現這人的頭部竟然是毫無血色、宛如假人模特兒的怪臉，嚇得他趕緊拿起手機記錄這個驚悚的畫面。

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日本東京一名網友近來在社群平台X（舊稱推特）上發文，分享他最近在地鐵碰上的「驚」歷。他表示他在地鐵上看見一名詭異的「女子」，身穿著大衣、短裙、圍巾，頭上戴著帽子，雖然打扮看上去時髦，但仔細看她的臉卻是頭套面具，就宛如服飾店的假人模特兒，或是「七月半玉女」。

▲日本地鐵出現怪人，打扮成「金童玉女」的樣子乘車，且疑似還會看鏡頭。（圖／翻攝自推特）
▲日本地鐵出現怪人，打扮成「金童玉女」的樣子乘車，且疑似還會看鏡頭。（圖／翻攝自推特）
這名網友PO出影片之後，掀起網友討論，短短9天之內就累積了834.7萬觀看次數，但目前影片已經遭到刪除。不過在先前也曾有外國觀光客指出，在東京街頭上意外拍到這名詭異女子，讓她整個人毛骨悚然。

有網友一度以為，這名人士是不是穿上燒燙傷病患的復健衣，但有其他網友指出，這名「女子」就是之前出沒在千葉縣松戶的「妖怪女裝大叔」，經常以女裝扮相出沒在熱鬧的街頭，最近則頻繁出現在東京各個地區。

雖然有傳言稱，這人是因為「太太過世，所以常打扮成這樣，穿著太太的衣服走來走去」，但也有網友指出，「妖怪女裝大叔」是其實是好幾個人。雖然目前尚未有日媒證實這名「女子」的真實身份，但他的扮相使不少網友害怕，直呼「如果我在晚上遇到她的話會當場昏倒」、「我曾經在澀谷街頭遇到她，我以為我看到什麼靈異現象，所以又回頭看了一眼，發現大家都在看她」、「不能理解他在幹嘛」、「穿這樣是為了掩飾犯罪？」

有網友直言，這個人就是扮成女生的樣子，並且戴上面具，可能會做出試圖接近女性或是進出僅限女性使用的設施（如女廁），呼籲大眾看到這種人就直接報警，以預防犯罪。但也有網友認為，雖然「妖怪女裝大叔」的扮相有些恐怖，但並沒有違法，也沒有過度裸露、妨害風化等，因此無法可管，只能尊重他的個人喜好與自由。

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