《夜鶯傳說》開放搶先體驗！Steam、 Epic Game齊上線 500元有找
加拿大遊戲工作室 Inflexion Games 今（21）日宣布，PVE 生存建造遊戲《夜鶯傳說 （Nightingale） 》正式開放玩家搶先體驗，PC 版將於 Steam 及 Epic Game Store 販售，定價為新台幣488元，此外，官方也針對遊戲上線釋出宣傳影片，讓有興趣的玩家搶先體驗奧妙的妖靈界域（Fae Realms）。
記者張志浩／綜合報導
《夜鶯傳說》為 PVE 生存建造遊戲，挑戰玩家需在妖靈界域中發現、探索以及生存的能力，《夜鶯傳說》以英國維多利亞時代的煤氣燈奇幻（Gaslamp Fantasy）世界作為背景，玩家可以選擇單打獨鬥，或和最多5名玩家組隊，並透過自製的界域魔法卡、穿越神秘的傳送門、通往另一個新世界，建造客製化的居住地並為生存而戰。
Inflexion Games 的 CEO，Aaryn Flynn 表示：「很高興能夠推出《夜鶯傳說》這一款開創性的PVE 生存建造遊戲，透過獨樹一格的方式引起玩家們的共鳴。我們希望持續地優化遊戲、並承諾透過即時的遊戲服務更新來提升玩家的遊戲體驗。作為一個社群至上的遊戲工作室，我們將傾聽玩家的回饋並與他們共同努力，使《夜鶯傳說》發展成一個令玩家嚮往且充滿活力的遊戲社群。在此誠摯邀請玩家加入《夜鶯傳說》，與我們一起揭開妖靈界域（Realms）的面紗、展開一場驚心動魄的冒險旅程！」
《夜鶯傳說》即日起於 Steam 和E pic Games Store 上線，此外，該遊戲本次也支援 GeForce Now 雲端遊戲服務，無需擔心下載時間過長或是系統規格不符問題，可夠透過雲端串流平台體驗遊戲。