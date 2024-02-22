男星改造成韓國歐巴！帥到判若兩人手機也解鎖失敗 成果震撼曝光
大陸男星楊迪2010年在《中國達人秀》以浮誇表情的演出方式，打開知名度，還曾演過周星馳電影《西遊·降魔篇》，扮演三煞噴血哥。近日他接受知名化妝師兔子的改造挑戰，從諧星變成韓國歐巴，成果曝光後讓網友驚訝不已，連手機臉部辨識也無法解鎖。
記者薛羽彤／綜合報導
楊迪近日接受化妝師改造挑戰，用化妝品將他改造成韓系帥哥，19日改造影片曝光後，楊迪靠著膠帶拉提臉部，鼻樑用化妝品打亮，兩側畫上很重的陰影，顯得更立體，單眼皮還弄成雙眼皮，配上眼線和眼影，過程中楊迪竟發現自己的臉蛋，已解鎖不了手機，可見模樣相差之大。
最後楊迪再套上假髮，成果曝光後完全判若兩人，從諧星變成韓系花美男，散發出高冷氣質，影片上架2天突破810萬人觀看，網友紛紛驚呼「我還以為韓娛明星」、「不是，你跟我說這是同一個人？」、「這不叫爆改，這叫易容術」、「這哪裡是爆改，這是暴擊我」、「哎呀媽呀！不看前面怎麼也不會相信這是楊迪」。影片曝光後，楊迪也在微博發出成果照，笑喊「給內娛和我媽一些震撼」。
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