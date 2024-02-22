ZUTOMAYO愛講中文！「我想殺死粉刺」逗樂歌迷 來台灣吃爆排骨麵
日本神祕覆面系音樂組合ZUTOMAYO（又稱：永遠是深夜有多好。）將在週日（2／25）來台參加「浮現祭EMERGE FEST 2024」，兩天後（2／17）要在Zepp New Taipei舉行首次海外演唱會「ZUTOMAYO INTENSE IN TAIPEI」，主唱ACA-Ne來台前先以中文語音訊息問候歌迷，表示一定要吃到排骨麵和小籠包。
記者陳雅蘭／綜合報導
ZUTOMAYO由ACA-Ne擔任主唱和大部分詞曲創作，她以短髮的漫畫人物為代表，在2018年6月推出《咬住秒針》一曲正式亮相，同年10月發行迷你專輯《正確地假裝起床》出道，自2020年開始為多部日本電影製作主題曲，2022年幫人氣動畫《鏈鋸人》演唱的片尾曲〈餘命數〉也大獲好評。
首次的海外演唱會就選在台灣，ACA-Ne特別錄製全中文聲音訊息問候歌迷，之前ACA-Ne就偶爾會在歌詞中或日常社群提到中文，例如「我想殺死粉刺」或「我想吃擔擔麵」的無厘頭內容，這次的聲音訊息中，ACA-Ne特別透露以前在日本的台灣料理店打工過，所以這趟來台想嘗試正港道地的排骨麵和小籠包，歌迷紛紛分享該訊息並留下「這麼長的中文真的超有誠意」、「聲音這麼甜我沒了」和「這真的超級可愛」等留言，十分期待ZUTOMAYO趕快來台灣玩。
除了來台演出，ZUTOMAYO的第三張專輯《沈香學》將發行台壓盤，收錄包含人氣動畫《鏈鋸人》片尾曲〈餘命數〉、2022 Spotify Holiday電視廣告歌曲《綺羅殺手 （feat. Mori Calliope）》，以及演唱會代表曲《那些傢伙的同學會》、《鏡中旋律》等共13首歌，2月23日在台發行。
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