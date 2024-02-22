藍人樂團來台！他演出前做5000下伏地挺身 加入團體顏值必須高
▲藍人樂團3度來台演出，導演爆料團員上台前會做5000下伏地挺身。（圖／寬宏藝術提供）
記者
吳雨婕／綜合報導
｜ 2024-02-22 21:39:36 2024-02-22 21:41:34
全球破5000萬人觀賞，曾登上《今夜秀》、《艾倫秀》，風靡世界的百老匯幽默劇場表演「藍人樂團（Blue Man Group）2024世界巡迴-全新進化」，於本周在台中國家歌劇院揭開首場序幕，展開一連15場北中南巡演，此次是他們3度來台表演。今（22）日3位藍人Joe、Beno、Adam Zuick與導演派翠克紐頓（Patrick Newton）特別在演出前一天接受訪問，談到加入藍人樂團的條件，團員Joe幽默表示「要長得好看」，派翠克還爆料，成員Adam上台前都會做5000下伏地挺身。
演員正如名稱「藍人樂團」，演出前全身都要畫上藍色的顏料，光是上裝就要1小時的時間，是段漫長的過程，Adam則笑說，塗在身上的顏料沒有防汗功能，所以他們身上永遠都是濕的，「我們所在的地方都會留下藍色痕跡，我們汗抹到別的地方就會是藍色，但藍人就是愛搗亂所以我們很喜歡。」Joe聽聞，在一旁開玩笑的說：「千萬不要親藍人。」他們也被問到加入「藍人樂團」有沒有什麼條件？Joe再度幽默回應：「非常嚴格，首先，你要長得很好看。」 至於演出前要做什麼訓練，導演派翠克幽默地說成員Adam演出前都會做5000下伏地挺身，自己則是會吃兩個披薩，兩杯汽水，然後睡個覺。Beno分享，維持身材很重要，「演出服裝是非常厚重的，還要戴頭套、穿著演出90分鐘，其實運動量很大，所以沒有特別忌口，但會吃得比較健康，靠做運動維持體力。」 ▲▼藍人樂團3度來台，導演Patrick（上、下圖左起）、演員Joe、Adam、Beno一起接受訪問。（圖／寬宏藝術提供）
而這次藍人樂團來台演出，他們提到最愛小籠包，直呼好吃到希望每天都能吃到，派翠克則是表示想要嘗試臭豆腐。「藍人樂團2024世界巡迴-全新進化」將於2月23日至25日在台中國家歌劇院、3月1日至3日在高雄衛武營、3月8日至10日在台北流行音樂中心演出，購票請洽寬宏售票及全台萊爾富、OK便利商店。
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