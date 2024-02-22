中城廣場2新餐廳！台畜攜名廚開肉品概念店　高檔鍋物主打近江牛

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於中城廣場一樓全新開幕的「RÒU x James Sharman」，以來自英國的名廚James Sharman打名號，他曾任職於倫敦米其林二星餐廳 Tom Aikens及被譽為世界最佳餐廳Noma，更於2016 年時和⼀群主廚們發起「 One Star House Party 」計畫，在 20 個⽉內造訪 20 座城市、開設20 間快閃餐廳。⽽在 2019 年時，James Sharman落腳台北，成為台北⾦普頓⼤安酒店餐廳「 The Tavernist」的廚藝總監，爾後於2021年夏季推出⾃⼰的義⼤利餐廳《Fermi Pasta》。
如今James Sharman與台畜旗下的⾁料理專家《RÒU BY T-HAM》聯⼿，充分融合RÒU精品⾁舖中國內外頂級⽣熟⾁品，例如：⽇本和⽜、美國⽜⾁、西班⽛伊⽐利⼿切⽣⽕腿，以及台灣晶鑽豬、台畜職⼈⼿造⽕腿。主廚 James Sharman秉持著對料理永遠保持初衷的赤誠，發揮創意運⽤台畜⽣鮮⾁品所⾃製的培根及香腸等，研發多款新菜⾊，延續以往所提倡「在地⾷材100%無污染原料」的原則，並結合「從⾁舖到餐桌」的特色。
《RÒU X James Sharman 》供餐時間分別為早午餐及晚餐，提供菜⾊囊括了經典的英式早午餐、三明治及義⼤利麵等，當然也不負期待推出以《RÒU BY T-HAM》最出名的⼿切西班⽛伊⽐利⽣⽕腿所製作出的冷⾁熟⾷拼盤，及各式頂級⾁品製作⽽成的美味佳餚，如脆⽪豬五花、⽺，橄欖&⽟⽶糕及帶⾻肋眼等等的主菜系列，並搭配主廚精⼼製作的配菜。
值得一提的是，《RÒU x James Sharman》裡所有餐點堅持不使⽤任何⾷⽤油，以奶油、橄欖油及天然的動物油來替代，提供兼具美味⼜可以吃得健康的新⽤餐響宴。業者也強調，台灣鮮少能夠提供如同英式早餐和許多其他類似菜餚同等水準的料理。《RÒU x James Sharman》透過結合⾁舖與餐廳的概念，於顧客點單後不但可以現切火腿，也能從熟成冰箱取出肉品食材來烹調料理。
至於位於中城廣場二樓的頂級鍋物「食令．SHABU」，目前試營運中，預計2024年第一季正式開幕，是曾被英國《Wallpaper*》亞洲區唯一親訪推介鍋物餐廳「合．SHABU」的姊妹品牌。整體面積約百坪，高質感的美學空間設計，分為一般座位區及具尊榮隱私的六間包廂。適合商務人士或家庭聚餐。食材嚴選各大洋頂級活鮮海鮮、美國USDA Prime頂級牛肉，小農新鮮產地直送的蔬菜盤等。
為迎接大直店開幕，更特別引進日本三大和牛之一的「近江牛」，主打日式淡琥珀色高湯及頂級壽喜燒，以及代客烹煮、涮燙的桌邊管家式服務，訴求帶給饕客獨一無二視味藝俱全的頂級體驗。