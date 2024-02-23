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許瑋甯加入Threads曬新髮型！「每個粉絲都回覆」萬人瘋搶留言

▲許瑋甯新加入Threads曬出新髮型，還回覆粉絲每則留言，讓眾人超嗨。（圖／許瑋甯IG）
▲許瑋甯新加入Threads曬出新髮型，還回覆粉絲每則留言，讓眾人超嗨。（圖／許瑋甯IG）

記者薛羽彤／綜合報導

39歲藝人許瑋甯演過《惡作劇之吻》、《誰是被害者》、《她和她的她》等多部夯劇，2021年還與邱澤在《當男人戀愛時》假戲真做，結為夫妻。擁有一半義大利血統的許瑋甯，常因外貌引人注意，昨（22）日她加入Threads透露自己又去剪了短髮，曬出最新髮型照，吸引萬人直呼「太美了！」

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▲許瑋甯剪了新髮型，覺得很清爽。（圖／許瑋甯IG）
▲許瑋甯剪了新髮型，覺得很清爽。（圖／許瑋甯IG）
許瑋甯昨日在IG曬出自己最新髮型照，坦言「剪了個清清爽爽」，不到一天時間已有3.7萬人按讚，稱讚她新髮型好美。此外，許瑋甯昨天首度加入Threads發布新髮型的貼文，寫上「哈囉～～～～沒什麼就是打招呼，我來惹（了）。」目前已累積27萬人追蹤，好友楊謹華、柯震東也在底下留言打招呼。

▲柯震東、楊謹華向許瑋甯打招呼。（圖／許瑋甯Threads）
▲柯震東、楊謹華向許瑋甯打招呼。（圖／許瑋甯Threads）
許瑋甯剛加入Threads興致勃勃，昨晚的留言她每則都回覆，甚至實現粉絲願望，用語音說晚安，讓粉絲興奮直呼「太親民了！」目前已爆增700多則留言。好友楊謹華4天前才加入Threads，她在底下留言回應：「嗨！親愛的妳也來啦！我也剛來，他們說這裡喜歡講廢話餒～」許瑋甯笑回「我其實是發摟你的腳步進來的。」

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