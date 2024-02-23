謝祖武吐槽帥兒《有生之年》表現「倒數第一」 自爆父子相愛相殺
台灣優質生命協會今天舉行「愛傳承關懷演唱會」，常務理事謝祖武今（23）日請長輩們吃大餐，共度元宵節。謝祖武的兒子謝展榮日前演出《有生之年》，被問到覺得兒子表現如何，謝祖武直言「在所有演員中，表現是倒數第一名。」
記者薛羽彤／綜合報導
謝展榮跟著爸爸的腳步踏入戲劇圈，先前在《有生之年》中飾演鄭元暢跟方志友的兒子，謝祖武今出席活動受訪時，被問到對於兒子的表現，他坦言「謝展榮在《有生之年》表現不錯，但我覺得他的表演，在所有演員中，表現是倒數第一名」。謝祖武表示父子倆從初二到現在，都沒碰面，笑說兩人相愛相殺很多年了。
之前謝展榮受訪時說，從不看爸爸的作品，謝祖武回應「好啊，他要這樣講沒關係啊，我這個人向來是以德報怨。他目前一部嘛，我幾部作品？我覺得他是可能有看，但是不想說。」《有生之年》集結楊貴媚、喜翔、張榕容、鄭元暢、吳慷仁等多位大咖，謝祖武認為兒子能和這麼多前輩合作，應該要向每個人多學習，羨慕表示自己也想跟這些演員們合作，不過一直沒機會，開玩笑地說：「他還可以叫吳慷仁阿北，我還要叫吳慷仁，慷仁哥呢！」
謝祖武今日與近80位弱勢長者共享美味佳餚，並邀請到藝人唐玲、李炳輝、于櫻櫻、石中玉、司馬玉嬌、紀麗如、林沖、葉俊良、梁一貞等人帶來精彩表演，盼溫暖長者的胃，更豐富弱勢獨老的心。
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