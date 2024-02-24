「索隆」新田真劍佑遭傳喝奶茶耍大牌！節目急澄清：都是內容呈現

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團隊也說明網路謠傳新田真劍佑指定喝奶茶與吃燒烤，其實上述的兩道食材都是節目內容呈現，包含陳柏霖與黃宣都有在紐西蘭品嚐當地開設的店家販售的珍珠奶茶，燒烤則是由米其林大廚馬克·索頓mark southon一展廚藝宴請四位藝人，品嚐奶茶及燒烤精彩畫面屆時都會在節目中播出，請大家拭目以待。
製作單位表示，花了將近一年時間，終於邀請到好萊塢新生代巨星新田真劍佑參與大型綜藝節目《出去一下What a trip》，首次錄製台灣節目的他，為求旅遊氣氛完美，還邀請多年好友草野大成一同加入，同時他也對傳統的開機儀式感到新鮮，看到製作單位準備的香及各式供品，忍不住拿起來端詳，並主動拿起香與所有工作人員，一起拜拜祈求開機順利。
《出去一下What a trip》首站選在紐西蘭拍攝，主要是因紐西蘭四季皆適合旅行，且紐西蘭人民友善又好客。不過，本次為了各項行程安排，製作單位不得不橫跨農曆新年過年拍攝，讓陳柏霖與黃宣只能在紐西蘭度過除夕。製作單位也應景地準備年夜飯，讓眾人一同在紐西蘭度過新年，陳柏霖說，「和工作人員一起吃年夜飯，很有氣氛也非常難得。」黃宣則表示，「第一次在紐西蘭過年超酷的！」
新田真劍佑與草野大成進行三天兩夜的錄製，行程滿滿，除了感受紐西蘭絕美風景，品嚐道地美食，也融於紐西蘭大自然與動物環境中，並近身觀察紐西蘭國鳥奇異鳥，玩樂之虞不忘環境及動物保護議題。行程最後，新田真劍佑及草野大成也開心讚陳柏霖及黃宣，個性開朗好相處，最後受訪時還提到：「如果再有機會四個人一起旅行，希望可以挑戰去拉斯維加斯！」
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