作家H閃電離婚！珮甄嘆被第N次封鎖、提分手「我真的好累好累」

編劇過世製作喊卡！遺作《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》4／19上映

▲福田己津央執導，已故編劇兩澤千晶執筆的《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》確定4月19日在台上映。（圖／羚邦亞洲）
▲福田己津央執導，已故編劇兩澤千晶執筆的《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》確定4月19日在台上映。（圖／羚邦亞洲）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本動畫電影《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》製作停擺16年終於上映，粉絲力挺導演福田己津央和已故編劇兩澤千晶，使得作品開出31億日圓（約台幣6.6億元）佳績，台灣也定檔確定於4月19日上映，同步推出4DX與MX4D。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》的完整劇情於2008年完成，但編劇2016年過世後，製作停擺多年。（圖／羚邦亞洲）
▲《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》的完整劇情於2008年完成，但編劇2016年過世後，製作停擺多年。（圖／羚邦亞洲）
電視動畫《機動戰士鋼彈SEED》在2002年播出後，在全球迅速累積高人氣與收視率，續作《機動戰士鋼彈 SEED DESTINY》更將這部作品聲量提高，因此自2006年開始，導演便率領團隊緊鑼密鼓投入電影版製作，但因導演的妻子兼主要編劇兩澤千晶身體欠佳，不得不就醫延緩製作進度。當時兩澤千晶極需治療，仍在2008年完成全劇劇情，而病魔也沒放過她，兩澤千晶於2016年去世，導演福田己津央痛失一生的摯愛與最重要的工作夥伴，粉絲同感哀傷並對電影版不再抱有期待。

電影製作停擺16年，時間來到2021年，「萬代南夢宮影像製作」宣布重啟企劃，在原編劇兩澤千晶制定的主架構下進行修改，並將劇場版重新命名為：《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》，粉絲又重新燃起希望；這部鋼彈系列的最新動畫電影果然沒讓粉絲失望，上映後屢屢打破紀錄，不僅上映首日開出4億日圓（約台幣8500萬元）的佳績，上映首周三天突破10億日圓（約台幣2.1億元），2月19日正式突破31億日圓（約台幣6.6億元），觀影人數超過186萬人，不斷拉開與第二名《機動戰士鋼彈劇場版3：宇宙相逢篇》（23億）與第三名《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》（22.3億）的票房數字，成績斐然。

《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》故事延續「自然人」與「調整者」之間的矛盾與衝突，時間來到C.E.（宇宙紀元）75年，儘管自然人與調整者雙方都付出龐大犧牲，戰事仍未能停歇，各地接連爆發獨立運動與「藍色宇宙」策畫的侵略行動等等事件，紛亂不止。為了平息紛爭，拉克絲為首任總裁的世界和平監視機構「羅盤」就此創立，煌等人作為組織成員主動介入各地的戰爭，就在此時，新興國家「基金國」提倡以聯合作戰的形式進攻藍色宇宙總部，這場戰事是否能為宇宙和平重新帶來希望？電影將於4月19日在台上映，電影公司「羚邦亞洲」預計3月中開始販售預售票。

▲《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》製作停擺多年，終於在2023年日本上映。（圖／羚邦亞洲）
▲《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》終於在2023年日本上映，台灣4月19日登上大銀幕。（圖／羚邦亞洲）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

超兇記者離職去當女優！利用內在美夾烏克麗麗寫毛筆　賺了3000萬

林志玲單手抱2歲兒子吃飯　路人見小孩顏值「心臟軟掉」：救命啊

黃正音曬完恩愛秒離婚！爆富商老公外遇400人　承認眼瞎後悔結婚

《排球少年》團隊製作！《北極百貨的秋乃小姐》服務「絕種動物」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞