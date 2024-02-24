編劇過世製作喊卡！遺作《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》4／19上映

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電影製作停擺16年，時間來到2021年，「萬代南夢宮影像製作」宣布重啟企劃，在原編劇兩澤千晶制定的主架構下進行修改，並將劇場版重新命名為：《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》，粉絲又重新燃起希望；這部鋼彈系列的最新動畫電影果然沒讓粉絲失望，上映後屢屢打破紀錄，不僅上映首日開出4億日圓（約台幣8500萬元）的佳績，上映首周三天突破10億日圓（約台幣2.1億元），2月19日正式突破31億日圓（約台幣6.6億元），觀影人數超過186萬人，不斷拉開與第二名《機動戰士鋼彈劇場版3：宇宙相逢篇》（23億）與第三名《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》（22.3億）的票房數字，成績斐然。
《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》故事延續「自然人」與「調整者」之間的矛盾與衝突，時間來到C.E.（宇宙紀元）75年，儘管自然人與調整者雙方都付出龐大犧牲，戰事仍未能停歇，各地接連爆發獨立運動與「藍色宇宙」策畫的侵略行動等等事件，紛亂不止。為了平息紛爭，拉克絲為首任總裁的世界和平監視機構「羅盤」就此創立，煌等人作為組織成員主動介入各地的戰爭，就在此時，新興國家「基金國」提倡以聯合作戰的形式進攻藍色宇宙總部，這場戰事是否能為宇宙和平重新帶來希望？電影將於4月19日在台上映，電影公司「羚邦亞洲」預計3月中開始販售預售票。
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