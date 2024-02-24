嗆少校「幾顆泡而已」還打傷士官　584旅二兵暴行犯上！檢求刑3年

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4天後同個時間，魏男在連內吸菸區旁，突然出手推蔡姓上士胸口，導致蔡的胸部挫傷，並抓住蔡的衣領，握拳向後拉伸作勢毆打，再對蔡恫嚇並辱稱「我外面很多兄弟、我外面混很大、不開心外面處理、要喬都可以來、禮拜五你可以試試看、出來輸贏」、「x你娘、三小」等語，妨害蔡的自由行動權利，令蔡心生畏懼並遭貶低名譽。
當魏與蔡上士的衝突發生後，魏當場遭一旁幹部及同袍上前壓制，但他竟未冷靜下來，持續揮肘攻擊前來制止之人，導致徐姓中士腹部遭魏男揮擊2下受有挫傷，同時妨害徐中士行使管領軍中秩序權利，有損軍中領導統御。
檢方建請法院，審酌我國軍紀維持得來不易，軍隊中暴行犯上、抗命行為，近來與日俱增，被告魏男自恃有槍砲、傷害等前科背景，對自己目無法紀的舉動視為理所當然，甚至以威脅方式對付他人。由於他僅需服役4個月軍事訓練，軍旅生涯無需長久，對軍中長官即受法律監督公務員採取暴力、強迫和侮辱等手段損及我國國軍尊嚴，更有損軍官於軍中的領導統御。
檢方說明，被告魏男今年1月5日已經犯錯仍不知反省，不過幾天又於8日主動去找其他軍官的麻煩，顯然不是一時衝動，而是故意、有計劃、有目的地破壞軍紀。況且他並非單純大聲爭辯表達自己看法，更是口出穢言侮辱、髒話、恐嚇威脅，還使用暴力攻擊，為維護我國國軍的軍紀尊嚴，請予從重判處徒刑3年。