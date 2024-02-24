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嗆少校「幾顆泡而已」還打傷士官　584旅二兵暴行犯上！檢求刑3年

▲ 陸軍584裝甲旅一名二兵暴行犯上，遭檢方求刑3年。（圖／翻攝陸軍裝甲第584旅-登步家族臉書）
▲ 陸軍584裝甲旅一名二兵暴行犯上，遭檢方求刑3年。（圖／翻攝陸軍裝甲第584旅-登步家族臉書）

記者何哲欣／台北報導

一名二兵魏姓男子去年10越到陸軍裝甲584旅（登步部隊）服役，但因對軍中生活適應不良，今年1月份多次以言語怒嗆少校連長，甚至說「你幾顆泡泡而已，有種我們出去外面談」，遭制止還出手傷了2名中士，遭憲兵隊移送，桃園地檢署偵結，向法院聲請從重量刑3年。

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起訴書指出，21歲的魏男只需服4個月的兵役，去年10月12日入伍，在陸軍裝甲584旅聯合兵種第三營戰鬥支援連擔服二兵，今年1月5日下午5時許，與長官發生爭執，在營區安官桌前對營部直屬少校長官恫嚇「你幾顆泡泡而已，有種出去談」、「x你媽」等語。

4天後同個時間，魏男在連內吸菸區旁，突然出手推蔡姓上士胸口，導致蔡的胸部挫傷，並抓住蔡的衣領，握拳向後拉伸作勢毆打，再對蔡恫嚇並辱稱「我外面很多兄弟、我外面混很大、不開心外面處理、要喬都可以來、禮拜五你可以試試看、出來輸贏」、「x你娘、三小」等語，妨害蔡的自由行動權利，令蔡心生畏懼並遭貶低名譽。

當魏與蔡上士的衝突發生後，魏當場遭一旁幹部及同袍上前壓制，但他竟未冷靜下來，持續揮肘攻擊前來制止之人，導致徐姓中士腹部遭魏男揮擊2下受有挫傷，同時妨害徐中士行使管領軍中秩序權利，有損軍中領導統御。

檢方建請法院，審酌我國軍紀維持得來不易，軍隊中暴行犯上、抗命行為，近來與日俱增，被告魏男自恃有槍砲、傷害等前科背景，對自己目無法紀的舉動視為理所當然，甚至以威脅方式對付他人。由於他僅需服役4個月軍事訓練，軍旅生涯無需長久，對軍中長官即受法律監督公務員採取暴力、強迫和侮辱等手段損及我國國軍尊嚴，更有損軍官於軍中的領導統御。

檢方說明，被告魏男今年1月5日已經犯錯仍不知反省，不過幾天又於8日主動去找其他軍官的麻煩，顯然不是一時衝動，而是故意、有計劃、有目的地破壞軍紀。況且他並非單純大聲爭辯表達自己看法，更是口出穢言侮辱、髒話、恐嚇威脅，還使用暴力攻擊，為維護我國國軍的軍紀尊嚴，請予從重判處徒刑3年。

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