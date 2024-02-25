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吃紅麴降壞膽固醇！醫揭「殘酷真相」：效力超弱　吃薑黃完全沒用

▲部份民眾認為血脂些微超標，靠吃保健食品就好，醫師提醒，紅麴效力不到藥物1/6，研究顯示吃薑黃更無用。（示意圖／取自pexels）
▲部份民眾認為血脂些微超標，靠吃保健食品就好，醫師提醒，紅麴效力不到藥物1/6，研究顯示吃薑黃更無用。（示意圖／取自pexels）

家庭消費中心／綜合報導

急性心肌梗塞是常見的重症，在天氣不穩定時，尤其容易發作，平常好好控制血脂是預防關鍵，不過醫師發現，不少民眾認為靠飲食便能控制血脂，並為此買保健食品補強，但研究發現，這些食物的控制力遠不如藥物，即使是熱門的紅麴，改善情形也只有藥物的1/6左右，民眾必須遵照醫囑用藥，健康才有保障。

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高雄榮民總醫院重症醫學部主任黃偉春說，導致高血脂的原因，與俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇過多，及俗稱「好膽固醇」的高密度脂蛋白膽固醇太少有關，前者會將膽固醇從肝臟帶入血液，後者則會將血液中的膽固醇帶回肝臟代謝。

▲飲食控管、積極治療難達標？膽固醇恐成致命「心」魔。（圖／資料照片）
▲壞膽固醇最嚴重恐導致心肌梗塞。（圖／資料照片）
但壞膽固醇若持續增加，可能會開始沉積在血管壁上並形成斑塊，進而使血管愈來愈狹窄，除會導致血液循環變差，引起疲勞、頭暈等症狀，更危險是斑塊若破裂，便可能產生血栓，導致心肌梗塞。

黃偉春表示，高血脂相關風險不小，但診斷率一般僅約5成，代表有一半的病人忽略自己的疾病，尤其若已知血脂偏高，平時卻未穩定服藥，也未培養良好生活習慣，心肌梗塞可能隨時找上門。

台北榮民總醫院重症醫學部重症加護內科主任吳承學則說，由於口服降血脂藥物需每日使用，又伴隨一定的副作用，因此不少患者會選擇購買保健食品，希望這樣就能控制血脂。

但根據2023年初發表的一項國外研究，若比較藥物與紅麴等常見保健食品改善壞膽固醇的效果，可發現差距非常明顯，用藥者有37.9%獲控制，紅麴僅6.6%，藥物效果是紅麴的5.74倍左右。

▲紅麴與輔酶Q10密不可分。（圖／shutterstock）
▲研究比較改善壞膽固醇的效果，用藥者37.9%獲控制，吃紅麴僅6.6%。（圖／shutterstock）
在此研究還發現，魚油對於控制壞膽固醇的效果，食用者僅3.4%改善，而吃薑黃竟比未服用任何保健食品還差，也凸顯若只吃保健食品而不用藥，暴露於重症發作的風險恐大幅提升。

吳承學表示，民眾切莫覺得「血脂超標一點點，吃保健食品就會好」，若擔心肌肉疼痛等服藥副作用，可主動與醫師討論，透過副作用管理來減輕不適感，更能達到穩定服藥控制壞膽固醇的治療目的。

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