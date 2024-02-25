吃紅麴降壞膽固醇！醫揭「殘酷真相」：效力超弱　吃薑黃完全沒用

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但壞膽固醇若持續增加，可能會開始沉積在血管壁上並形成斑塊，進而使血管愈來愈狹窄，除會導致血液循環變差，引起疲勞、頭暈等症狀，更危險是斑塊若破裂，便可能產生血栓，導致心肌梗塞。
黃偉春表示，高血脂相關風險不小，但診斷率一般僅約5成，代表有一半的病人忽略自己的疾病，尤其若已知血脂偏高，平時卻未穩定服藥，也未培養良好生活習慣，心肌梗塞可能隨時找上門。
台北榮民總醫院重症醫學部重症加護內科主任吳承學則說，由於口服降血脂藥物需每日使用，又伴隨一定的副作用，因此不少患者會選擇購買保健食品，希望這樣就能控制血脂。
但根據2023年初發表的一項國外研究，若比較藥物與紅麴等常見保健食品改善壞膽固醇的效果，可發現差距非常明顯，用藥者有37.9%獲控制，紅麴僅6.6%，藥物效果是紅麴的5.74倍左右。
在此研究還發現，魚油對於控制壞膽固醇的效果，食用者僅3.4%改善，而吃薑黃竟比未服用任何保健食品還差，也凸顯若只吃保健食品而不用藥，暴露於重症發作的風險恐大幅提升。
吳承學表示，民眾切莫覺得「血脂超標一點點，吃保健食品就會好」，若擔心肌肉疼痛等服藥副作用，可主動與醫師討論，透過副作用管理來減輕不適感，更能達到穩定服藥控制壞膽固醇的治療目的。