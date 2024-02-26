特企／首屆永續金融評鑑頒獎典禮　富邦人壽榮列國內最高殿堂

富邦人壽獲金管會認證永續績優生 矢志打造共同的永續未來
富邦人壽總經理陳世岳表示，「永續發展」是人類與地球共存的嚴峻課題，富邦人壽以達成永續發展目標為核心價值，矢志於發揮保險業加強管理與降低風險的本質，在永續發展的進程上扮演重要角色。能在本屆永續金融評鑑的多項指標中名列前段班，受到主辦單位與評鑑委員的肯定，反映出富邦人壽全方位致力於氣候風險管理、淨零轉型、減碳節能、普惠金融、人權人力發展及資訊安全與透明等ESG議題的具體成果，未來也將繼續深耕，為打造「共同的永續未來」而努力。
富邦人壽接軌世界級的永續標準，從各面向著手精進ESG作為，包括推出全程無紙化行動投保、推廣電子保單，攜手價值鏈夥伴共促永續轉型等；更透過董事會轄下的「永續發展委員會」，由上而下持續推動永續政策，提高決策層級，也將董事會及高階主管績效評核指標連結ESG，展現對永續議題之重視；另一方面，富邦人壽秉持「永續經營是企業成長的重要基石」之理念，將員工視為永續發展的種籽部隊，除提供具競爭優勢的薪資福利、舉辦多元員工友善健康活動，打造人才留任的幸福職場，也不斷提供社會關懷的支持，積極推動河川保育、倡議運動平權、關注偏鄉就醫問題等多元友善服務與行動。
期許發揮標竿功能 帶動永續金融生態圈
本評鑑結果突顯富邦人壽積極減碳、推動多元包容、加強治理透明度等方面的堅實表現，這項成就展現富邦人壽永續企業韌性，更顯示公司積極回應全球永續發展的前瞻性行動，而本次評鑑榮獲金管會肯定，更加鼓舞了富邦人壽未來持續邁向永續發展、致力成為永續標竿的動力！
未來將繼續以永續為核心價值，並承諾將持續遵循國際永續標準，透過不斷創新與努力，積極推動金融業的永續發展，並為客戶、股東、員工及社會創造永續價值鏈之影響力，善用投融資力量、發揮對產業的永續標竿功能，協助政府加速推動國內永續金融生態圈的建構，成為永續金融標竿企業，引領台灣Run For Green。
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