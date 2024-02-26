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特企／全球人壽推行動辦公室保單健診一點就通　體驗沉浸式業務

▲全球人壽今年創立屆滿30周年，在國內外大環境挑戰與機會並存的趨勢中，始終保持韌性，穩健前進，並積極進行轉型。（圖／品牌提供）
▲全球人壽今年創立屆滿30周年，在國內外大環境挑戰與機會並存的趨勢中，始終保持韌性，穩健前進，並積極進行轉型。（圖／品牌提供）

本報訊

全球人壽今年創立屆滿30周年，在國內外大環境挑戰與機會並存的趨勢中，始終保持韌性，穩健前進，並積極進行轉型。近年，投入許多資源，包括麥肯錫轉型專案的推動、LIMRA Pacesetter(領跑者)、AMTC課程等，希望藉此強化業務組織發展，培育更多優秀業務人才。同時，也透過系統化的教育訓練資源，強化業務夥伴們的金融專業能力，並且持續優化「行動辦公室」及推廣數位工具，不僅是落實環境永續、提升業務夥伴工作效率、促進產能增加，更重要是保戶服務再升級。

2024年三大熱門議題：AI、ESG、長照醫護，都和壽險業密切相關。全球人壽持續整合「金融」、「科技」、「服務」、「創新」與「永續」五大元素，朝向「Future Branding」邁進。並聚焦於營運策略的四大支柱：第一、強化財務結構；第二、優化商品組合，提升通路業績；第三、運用數位科技，提升競爭及風險控管力；第四、打造以人為本、利己利他的永續企業。

其中，在數位科技領域，致力於優化業務同仁的輔銷工具，期望能成為業務夥伴在展業增員上最強大的後盾，透過使用者體驗設計及引入行動科技打造出3A等級的全新「行動辦公室」，提供業務同仁隨時（Anytime）、隨地（Anywhere）、任何裝置（Any device）皆可使用的沉浸式業務體驗，協助業務員銷售高專業度商品，增加與客戶互動，深耕客戶關係，成為衝刺壽險事業版圖的莫大助力。 

全球人壽表示，新的一年，提醒保戶們啟動保單健診，根據各階段規劃所需，調整需求保障，例如，面臨人生新階段，結婚生子，家庭責任隨之加重，應將三大風險之一不可逆風險納入考量，倘若遇到重大變故，該如何維持家庭經濟穩定，規劃保險商品及額度。另外，隨著時代轉變，醫療技術及設備進步，開刀手術傷口小、癒合速度快，住院天數減少，但醫療費用也提高許多，建議保戶定期檢視保單內容與額度，將缺口補上。

近年，保單健診已相當普遍，但業務員向客戶解說時，可能因為專業用語，較不易懂，難以讓客戶完全了解商品保障。因此，全球人壽推出「行動辦公室」保單健診服務，網站為互動式系統─探索保障宇宙，讓業務夥伴們化身為保障宇宙的領航員，帶領客戶探索，在宇宙的全球星系中有7顆星球─土星、木星、水星、金星、月球及地球，分別代表不同的意義，可以清楚的讓客戶了解現有的保障內容與待補足的缺口，也讓健診的過程，變得更活潑有趣、顯淺易懂。

全球人壽的「行動辦公室mPOS」獲得國際級的設計獎項「德國iF設計獎─用戶體驗傳達設計獎」，另外，在人才培育部分，也獲得國家級「台灣保險卓越獎─人才培訓專案企劃」金質獎最高榮譽肯定，顯見全球人壽在人才培育以及數位創新的投入，在業界表現優異且不斷突破，全球人壽將持續前進，創造兼具速度和溫度的客戶服務。

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