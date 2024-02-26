特企／美艷吸血鬼登場！《新瑪奇英雄傳》新章節「失眠的夜晚」

「S4 EP.8：失眠的夜晚」登場！紅玫瑰，是鮮血的最高藝術
本次推出的「S4 EP.8：失眠的夜晚」，主要描述在馬夏與艾維卡勢力秘密達成聯盟之後，同盟軍受到了血之軍團的圍攻，目睹這一切的英雄與同伴們原想靜靜等待黎明的到來以返回王城，卻發現這個夜晚異常的漫長，最終，一行人在山米爾森林的深處意外發現了一個隱秘之地——席德別宮，穿過別宮中那片盛開著紅玫瑰的花園時不禁感嘆，如此鮮紅的玫瑰，是用什麼培育的才能如此紅得通透的呢？然後，他們遇到了這個別宮的主人「布雷斯」…。
本次新 RAID戰役「席德別宮」中的BOSS「布雷斯」是一位擁有貴族氣息的吸血鬼團長，揮舞著那把既美麗又威嚴的刺劍，並以其殘忍的性格和對殺戮的喜好而聞名。「布雷斯」善於利用自己的血液進行猛烈的攻擊，如果英雄們被布雷斯的「血之攻擊」擊中，不僅會立即遭受重大傷害，還會因過度出血而持續受到傷害。此外，需特別留意「布雷斯」眼中的「紅光閃爍」，如果被她發射的紅色能量球擊中，將會被吸走所有生命值，讓人陷入瀕死狀態；而且，她還能從庭院中的玫瑰吸取血液，將對周圍造成毀滅性的影響，因此如何進行閃避或阻擋將是打敗她的關鍵。現在請英雄們前往森林深處的「席德別宮」來一探究竟「席德別宮」主人的魅力吧。
隨著新章節「S4 EP.8：失眠的夜晚」的推出，官方即日起至 3 月 12 日維護前推出「席德別宮開放紀念」活動，出征次數增加1次。同時舉辦「女神的禮物RAID活動」，活動期間只要完成「羅切斯特攻防戰 ~ 席德別宮」RAID等指定戰役，將獲得可兌換未知&鬥爭碎片3階、高級強化藥水箱等各式獎勵的「女神硬幣」。
另外於3 月 12 日維護後至6 月 25 日維護前，只要每日在線30分鐘即可完成小鬼的簽到競賽，獲得包括全新家具「包裝好的旋轉木馬」，及包含全新時裝「特版窈窕曲線影遁女忍套裝」和「特版靈魂獵手套裝」的「小鬼的禮物：時裝選擇箱」等豐富獎勵，玩家在遊戲內可以根據自己的喜好選擇心儀的時裝搭配唷！
目前NEXON TAIWAN也正持續準備《新瑪奇英雄傳》下一階段的改版計畫！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息唷！
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