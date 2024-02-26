雷嘉汭24歲母胎單身 求桃花遭月老打槍「別想太多」
以台劇《八尺門的辯護人》爆紅的雷嘉汭，今（26）日擔任家電品牌代言大使，24歲母胎單身的她，分享拜月老求桃花的經歷，竟遭月老打槍：「好好工作，別想太多。」廟裡師姊幫她解籤，告訴她：「妳自己心思也不在上面。」她嘆因為從事藝人這行，很少遇到工作夥伴以外的人，「認識新朋友很難，也沒人敢直球對決，家人還以為我是T（女同志）。」
記者羅凌筠／台北報導
水瓶座的雷嘉汭交友看感覺，硬要列理想型的話，身高170公分以上，長相不拘，「要疼我、要愛家人，媽寶先不用。」坊間流傳求桃花可擺水晶陣，雷嘉汭一聽眼睛亮了，得意笑說：「我的團隊都稱我仙姑！」原來她有點迷信，「我有一些水晶，會自己做蠟燭，隨身帶符水。上禮拜我還去拜迎富送窮鳥，而且我家離紫南宮很近，有去借發財金，就是有龍圖騰的金幣，有拜有保佑。」
冥冥中也是緣分，雷嘉汭新春就接到代言人工作，本身有過敏體質的她，正在找尋合適的空調。雷嘉汭從小飽受蕁麻疹之苦，每天要吃藥，對塵蟎、蟑螂、不新鮮的海鮮反應激烈，最嚴重的一次，她的眼皮整塊隆起，全身所有部位紅腫，因此特別注意環境衛生，「我是床單一個月換1次的人，我不喜歡粗粗的東西，一定要絲質的感覺，在外面拍戲，會帶自己的枕頭套。」
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