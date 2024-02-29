創立蝦皮賣場搶攻代購商機！PINK FOREVER憑選物實力擄獲香氛迷

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「PINK FOREVER」創辦人Jenny自身對香氛、美妝保養具有極度熱愛，也因此開啟了長達8年的網路銷售經營之路。「PINK FOREVER」瞄準時下流行趨勢，專注歐美、日韓等地的品牌選品，提供如香氛、美妝保養、美髮工具等高達30多個各式品牌，大搶愛美商機！進一步觀察賣場熱銷排行榜，以「香氛蠟燭、擴香、體香膏、凍膜、護手霜」等五大品類最受用戶歡迎。此外，隨著這兩年海外旅遊需求旺盛，「PINK FOREVER」更引進輕便式的美髮造型工具，以及可隨身攜帶的小容量香氛商品，緊貼消費者所需。
創立初期，「PINK FOREVER」亦曾面臨同行價格競爭、遭原廠或代理商突然斷貨等種種困境，不過隨著品牌致力擴展產品線，透過積極參與站上促銷活動，有效提升賣場流量，甚至邁步成為破萬粉絲追蹤的優選賣家。談起當初開設蝦皮賣場的契機，Jenny表示，「蝦皮購物用心改善APP的操作介面與功能，除了能客製化賣場介面外，平台更提供廣告活動促導流、免運及折扣碼等豐沛的行銷資源」助力賣家掌握銷售流量。
善用「月月造節」刺激買氣、「聊聊客服」功能有效提升消費者信任度
看準2月情人送禮商機旺，「PINK FOREVER」推出護手霜、香氛蠟燭、身體乳等多款浪漫商品，創下當月逾500單的銷售佳績。Jenny更獨家推薦送禮指南，表示紐西蘭品牌「The Aromatherapy Co.」的天然居家香氛護理產品，其嚴選製作成分並搭有質感包裝，送給另一半一定會為之著迷。除了緊跟不同節慶推出送禮優惠，「PINK FOREVER」平時更常藉助蝦皮購物每月大小不斷的造節活動，及低門檻的關注禮機制，帶動日常消費熱度，打破淡旺季銷售落差。Jenny也不藏私的分享經營心法「消費者選擇香氛商品，相當注重是否能親身體驗，所以我們善用蝦皮購物聊聊客服功能，直接依照客人的喜好推薦適合的香調，包括詳細的商品說明及注意事項，甚至實拍影片等，藉此成功累積消費者對品牌的信任度。」成為促動消費者由心動到下單的最後一個推力。