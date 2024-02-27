廖峻心臟裝11根支架神隱8個月！演藝停擺 澎澎親曝：他狀況不好
71歲資深藝人廖峻曾中風，胸腔血液阻塞長了6.5公分血管瘤，去年開刀在心臟裝了11根支架，又因為遭網紅李伊妍指控性侵未遂，憤而提告李伊妍，8個月來官司纏身導致演藝工作停擺，據了解目前隱居在新竹山區。好友澎澎透露廖峻的現況：「他的狀況並不好，臉上笑容都沒了！」
記者羅凌筠／綜合報導
廖峻、澎澎是脫口秀二人組，60年代風靡秀場，80年代後拆夥，十幾年沒有聯絡，據《鏡週刊》報導，澎澎在電視上看到廖峻的新聞，主動聯絡廖峻兒子去探視，才知道他因為罹患血管瘤住院開刀。
因為名聲蒙塵，加上病體不適，廖峻隱居新竹遠離塵世，澎澎每周從桃園直奔新竹探訪，半年來很少缺席，不過澎澎也說：「他的狀況並不好，現在身陷桃色風波，加上中風、血管瘤，身上還裝了支架，臉上笑容都沒了。」
※【NOWnews 今日新聞
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