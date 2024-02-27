太思科技發布OneChip™平台 銜接台印車載半導體供應鏈

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太思科技集團董事長何俊炘表示，太思科技將持續注資印度，強化太思印度本地OneChip™平台的運營能力，與台灣半導體產業的銜接，以支持印度汽車行業的快速成長。
該設計平臺解決了分散式電子/電氣架構，以及多個硬體和軟體技術之間的複雜關聯問題，通過將全面的臺灣智慧財產權池與本地開發中心相結合，從而創造了強大的靈活性，以滿足印度多樣化的晶片需求。例如 : 智慧財產〔IP〕池、設計服務（從Spec-in、RTL-in、Netlist-in到APR）、設計Tape-Out（MPW和全光罩）、晶圓代工產能分配、先進的封裝製程導入、ISO 26262設計審查與顧問、其他客製化特色服務等。
太思科技OneChipTM 革命性地承諾降低了晶片設計的總投資和物料成本，減少了庫存，提供了單一聯繫點，並優化了整體供應鏈。其較小的物理佔用空間使其應用更靈活，促進了原始設備製造商（OEM）在設計先進駕駛輔助系統（ADAS）、數位駕駛艙和整體車輛作業系統的創新和客製化。
藉由台灣先進的代工能力和精心的ASIC設計服務，以最先進的系統單晶片 (SoC) 設計能力，滿足特定系統要求。太思科技的定制晶片開發方法，可顯著提高自動駕駛的效率及可靠的系統功能。印度半導體產業預計將持續成長，預計到2026年，市場價值將達到550 億美元。太思科技的目標是透過一站式服務解決方案，簡化印度汽車製造商的整合流程，為印度成為全球設計、開發、應用中心，並生產具有吸引力車輛的願景做出貢獻。