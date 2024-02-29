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迎春季優惠！量販購物「現折300元」　全聯洋蔥39元、咖啡買1送1

▲愛買量販店豪送購物金，回饋APP會員，3月1日起至3月12日，發送滿千現折100元現金抵用券，並同步發放指定熱門類別商品採買金，最高共可折300元（圖／愛買提供）
▲愛買量販店豪送購物金，回饋APP會員，3月1日起至3月12日，發送滿千現折100元現金抵用券，並同步發放指定熱門類別商品採買金，最高共可折300元（圖／愛買提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

迎接春季到來！量販店豪送購物金，回饋APP會員，3月1日起至3月12日，發送滿千現折100元現金抵用券，並同步發放指定熱門類別商品採買金，最高共可折300元；全聯則是3月底前，1公斤袋裝洋蔥，還有本檔共160項商品買1送1優惠。

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愛買官方APP春季發放現金紅包，只要在2月25日起註冊愛買APP會員，3月1日起至12日開啟APP，首先開領「100元滿額現金抵用券」，館任挑任選單筆消費滿1000元即可折抵使用。

還有熱門類別商品採買金可以使用，購買生鮮水果、肉品、蔬菜、常溫茶飲、沖泡咖啡、除蟲用品、垃圾袋、毛巾、襪子、保鮮膜消費不限金額直接現折，現折總金額共200元，活動至3月12日截止，到賣場購物別忘了開啟APP使用春季幸福採買金。

3月1日至12日愛買量販推出眾多卡友專屬會員價、買1送1以及下午茶相關商品特惠價，會員購買指定680款商品單筆消費每滿100元就享點數5倍送，使用HAPPY GO PAY支付加碼享點數10倍回饋。

▲愛買量販3月1日至3月12日指定680款商品滿額享點數最高10倍送。（圖／愛買提供）
▲愛買量販3月1日至3月12日指定680款商品滿額享點數最高10倍送。（圖／愛買提供）
🟡全聯

📍門市｜即起至2月29日

◾1公斤高麗菜，原價48元、特價35元

◾產銷履歷大陸A菜單包250g，原價28元、特價25元

◾國產洋蔥1公斤袋裝，原價48元，特價39元（2月27日起至3月底）

▲高麗菜（圖／全聯提供）
▲全聯則是3月底前，1公斤袋裝洋蔥，還有本檔共160項商品買1送1優惠。（圖／全聯提供）
📍門市｜即起至3月7日（憑卡買1送1）

◾三好米花蓮牛奶清香米（二等米）1.8Kg，原價279元、特價140元

◾馬玉山 營養全穀堅果奶，原價286元、特價143元

◾靠得住懷潔棉質透氣超纖薄衛生棉，原價79元、特價40元

◾西雅圖極品咖啡貝瑞斯塔2+1、3+1，21gx18入，原價269元、特價135元

◾得意的一天國民黃金調合油（2L），原價378元、特價189元

◾高露潔抗敏專家牙膏，原價218元、特價109元

◾TATAWA醇提拉米蘇熔岩餅、榛果巧克力熔岩餅（120g），原價69元、特價35元

📍門市｜即起至3月7日買1送1

◾依必朗防霉抗菌洗衣精補充包，原價108元、特價54元

◾咖碼 cama caf’e即溶精品黑咖啡(2gx15入)，原價299元、特價150元

◾家樂氏纖穀脆-超級莓果(330g)，原價220元、特價110元

◾UCC職人香濃綜合即溶咖啡(90公克)，原價259元、特價130元

◾西雅圖咖柏斯優萃浸泡式咖啡(8g*10入)，原價159元、特價80元

◾雀巢咖啡三合一濃醇原味(15g*20入)，原價129元、特價65元

◾SCOTT可麗舒頂級3層柔厚抽取衛生紙(100抽*10包)，原價299元、特價150元

◾好奇迪士尼純水親膚濕巾-加厚型(70抽*2包)，原價158元、特價79元

◾門市買1送1全品項一次看

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