UNDERCOVER日潮千元內入手！GU聯名390元起 售價、開賣日一次收
日本潮流大師高橋盾主理的品牌「UNDERCOVER」受到民眾喜愛，不過由於售價從數千到上萬元不等，讓喜愛的粉絲無法輕鬆入手！好消息是「GU X UNDERCOVER」睽違3年再度登場，聯名商品最低只要390元起，明（1）日於GU全台實體店舖及網路商店開賣，系列亮點一次看。此外，Uniqlo U 2024春夏系列將於3月8日正式推出，本季持續聚焦「未來新經典」的概念，以「未來色彩」為主要靈感。
記者鍾怡婷/綜合報導
「GU X UNDERCOVER」最新聯名系列的設計靈感，同樣來自UNDERCOVER的獨特觀點：「打造看似『似曾相識』，但卻是『前所未見』的服飾」聯名系列以「KOZMIK/NOISE」為關鍵詞，設計理念是將看似基本款的單品進行改變，調整服裝的外觀和穿著方式。
如「2WAY騎士外套」、「2WAY寬版軍裝大衣」和「2WAY直升機褲」等單品，其袖子、下擺和衣身採用可拆卸的設計。此外，「輕薄寬版襯衫」、「拉鍊口袋襯衫」、及「透膚拼接針織開襟外套」則將縫紉線設計在外側，展示通常隱藏於單品內的設計細節，全系列共有21款單品，最便宜聯名高筒襪只要390元。
「GU X UNDERCOVER」聯名系列此次更與電影「環球怪物聯盟(Universal Monsters)」進行三方合作，推出以電影角色，如「科學怪人(Frankenstein)」及「黑湖妖潭(Creature from the Black Lagoon )」圖案為設計的單品，這些圖案展現了UNDERCOVER設計師高橋盾獨特的黑暗奇幻世界觀。
此外，UNIQLO今日宣布由藝術總監Christophe Lemaire率領巴黎研發與設計中心團隊，打造的Uniqlo U 2024春夏系列將於3/8（五）正式推出。本季持續聚焦「未來新經典」的概念，以「未來色彩」為主要靈感精選豐富的高質感低飽和色系，從百搭的米白、淺卡其等色系過渡到低飽和的青瓷色、深紫色等。
全系列共50款男女裝單品與配件自3月8日（五）起於UNIQLO網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、 ATT4FUN 信義店、台中中友百貨店、台中LaLaport店、高雄漢神巨蛋購物廣場店同步販售，其中精選15款經典單品於全台店舖販售，輕鬆打造春夏極簡時尚衣櫥。