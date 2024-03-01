《桃園天際線 Skyline》助力創業者實現理想　衝出新創耀眼光芒

與會貴賓包括亞洲·矽谷計畫執行中心李博榮行政長、投資人及26間知名企業、加速器代表。其中有雄獅旅創加速器可協助團隊旅遊業相關資源、創夢市集股份有限公司及聯合創新加速器可提供新創間的加速資源、資誠聯合會計事務所及廣流智權事務所則可提供上市櫃及專利相關知識及協助，還有許多各方企業可以提供相對應資源。負責營運《天際線》加速器的領濤公司總經理蘇榮智表示：「這次的媒合交流會為各方搭建了一個交流平台，期待透過這次的活動，為桃園的創新創業生態環境注入更多動力，共同開創更加美好的未來。」
活動重頭戲來自桃園天際線的六組團隊：亞洲遊科技股份有限公司、固德科技股份有限公司、思納捷科技股份有限公司、恰口科研股份有限公司、配客嘉股份有限公司、愛吠的狗娛樂股份有限公司，各自介紹運營理念及商業模式，促使團隊與企業、投資人之間的深度交流以促成未來合作商機的可能性。
活動邀請了與桃園市政府青年事務局簽訂合作意向書的其中15間知名企業：力銘永續發展股份有限公司、三陽工業股份有限公司、以力股份有限公司、光林智能科技股份有限公司、光濟科技股份有限公司、好食好事基金會、創世投創股份有限公司、創夢市集股份有限公司、復盛應用科技股份有限公司、雄獅NextT旅創加速器、資誠聯合會計事務所、廣流智權事務所、優樂地永續服務股份有限公司、聯合創新加速器及邁達特數位股份有限公METAMatch 雲市集事業發展部，以示未來將與桃園市政府有更多合作可能，並為桃園市注入無限動能。
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