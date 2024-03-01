《大叔的愛》田中圭、林遣都「愛的身體語言」公開 10段畫面羞爆
日本BL劇《大叔的愛-Returns-》由田中圭、林遣都、大塚寧寧、真島秀和、金子大地、伊藤修子、兒嶋一哉等人主演，完結篇將於明（2）日播出。男主角田中圭、林遣都在結局播出前受訪，透露對理想家庭的想法，田中圭提出要大玄關跟大浴缸，林遣都除了大浴缸外沒有其他要求，意外與角色個性相反。2人也進行猜謎遊戲，要猜出台灣觀眾第一季最喜歡的名場景，沒想到都猜錯，願賭服輸的向鏡頭用身體比出5個大愛心，展現可愛的一面。
記者陳雅蘭／綜合報導
日劇《大叔的愛》由田中圭主演，吉田鋼太郎、林遣都等人共演，從2016年的特別篇到2018年的一、二季連續劇，以及2019年的電影，都深受大眾喜愛；相隔5年迎來續集《大叔的愛-Returns-》，故事是「承接第一季」的時間軸，延續「牧春CP」春田創一（田中圭 飾）與牧凌太（林遣都 飾）遲來的新婚生活。
回顧第一季與電影版，兩人透露印象深刻的場景，田中圭描述的是春田與部長的婚禮，他那場戲情緒滿滿，激動到差點無暇顧及演技，不斷提醒自己不能演壞，但因為很少有這樣的感覺，所以印象深刻。另一個是讓田中圭印象深刻的，是電影版中一場爆炸的戲，劇組在倉庫點火，他與林遣都在火海中互相宣示對彼此的愛，笑說：「很熱！」
林遣都選中第一季裡，春田最後向牧求婚的場景，他表示看到田中圭直直往他跑來，全部工作人員屏息以待他說出台詞，那樣的氣氛真的難以言喻。
該劇日前殺青，「部長」吉田鋼太郎與田中圭、林遣都三位要角齊聚一堂，吉田鋼太郎感慨林遣都能夠回歸真是太好了，表示：「雖然什麼都還沒決定，但希望還可在《大叔的愛》中看到大家。」透露出想拍續集的渴望。《大叔的愛-Returns-》可至KKTV收看。
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