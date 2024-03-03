本土女優田井虹白白被拍！繪麗奈「23字回應」爆片酬拿不到有內幕
網紅「田井虹」Tiny 進軍日本AV界，成為香港女優素海霖（繪麗奈）師妹，她近日爆出遭到日本片商扣押片酬、毛片外流事件！「AV達人」一劍浣春秋在X轉發Tiny聲明幫忙聲援，只是貼文底下卻見到素海霖留言說：「我覺得是其他人⋯」意味深遠。
記者黃雅琪／綜合報導
Tiny以藝名田井虹推出首部成人片《台灣天使》，3月1日在官網上架沒多久就下架，她痛斥日本片商Faleno與仲介：「他們說女優需要審片就要審完才給，正常來說無論是否審片都要當下給，但我是外國人所以被欺負我也認了！我審完了，但完全沒有顧及我意願還是上架了！我所有要求刪除的片段都沒有刪除掉。」
「AV達人」一劍浣春秋在X 轉發Tiny聲明：「本人聲明。最重要的一點是，沒給片酬。」值得關注的是，貼文底下可以見到，Tiny師姊素海霖耐人尋味的回應：「Faleno不是一間不給片酬的公司，我覺得是其他人⋯個人認為。」Tiny則表示，目前還在等公司回應：「真的很謝謝大家關心。」
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