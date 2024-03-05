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香港必吃的雞肉大包！君悅酒店週末下午茶推出　一條件75折吃整套

▲到香港必吃的雞肉大包，在台北君悅酒店假日下午茶將推出，套餐方式供應，每套1,280元+10%，君悅美饌卡獨享二至四人用餐75折。（圖／台北君悅提供）
▲到香港必吃的雞肉大包，在台北君悅酒店假日下午茶將推出，套餐方式供應，每套1,280元+10%，君悅美饌卡獨享二至四人用餐75折。（圖／台北君悅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北君悅飯店去年（2023年）漂亮廣式海鮮餐廳推出「絕世珍珠宴」，兩個月銷售超過800套佳績，今年再推出週末限定「花樣年華‧港式午茶」，以套餐方式供應，菜色囊括廣式燉湯、蒸點及炸物、主餐結合執行總主廚陳萬欽50年家傳點心秘方，任選糯米雞或香菇薑汁雞肉大包，加上甜品每套1,280元+10%，君悅美饌卡獨享二至四人用餐75折，折扣後等於每人才960+10%元。至於台北新板希爾頓酒店的青雅中餐廳，則針對3月女神月，推出粉色系手工港點，包含女神菊花酥、娘子桂花凍，外形唯美雅緻。

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台北君悅提到，此次套餐首度公開了總主廚陳萬欽的「香菇薑汁雞肉大包」（港稱：雞球大包）家傳秘方，作法相當費工，麵團須依比例手擀老麵外衣，搭配煸炒生薑、雞肉及豬肉，再添入臘腸片、北菇與水煮蛋，肉包外皮柔韌相間、麵香十足，
內餡咬下精華湯汁脂香欲滴，滿溢薑香與臘味相繼撲鼻。

另一主餐則是「主廚糯米雞」，與傳統荷葉珍珠雞不同，星馬風味則同樣以薑香風味為主，生炒半熟米添水收汁後，20 分鐘蒸米，再搭配醃漬土雞腿肉丁與跟花菇、臘腸，二次蒸熟至彈牙口感，品嚐薑味醬香融揉花菇及臘腸的精彩風味。

▲除了雞肉大包，另一主餐選擇則是「主廚糯米雞」。（圖／台北君悅提供）
▲除了雞肉大包，另一主餐選擇則是「主廚糯米雞」。（圖／台北君悅提供）
至於蒸籠點心則由漂亮中餐廳副主廚李建易主掌，推薦「松露蝦餃」，手打7克超薄餡皮打造剔透外層，包覆松露與寶島草蝦，大火蒸熟，將松露海味鮮甜鎖汁其中。炸物則有「鵝絲春捲」，特別以漂亮鎮店之「黃金燒鵝」切絲捲入，加上杏鮑菇、紅蘿蔔、洋蔥絲炒香後包覆春捲型酥炸，脆皮外層與味香口感豐富層次內餡多重迸發。週末限定「花樣年華‧港式午茶」每套1,280元+10%，君悅美饌卡獨享二至四人用餐75折。

▲台北君悅漂亮廣式中餐廳推出「花樣年華週末港式下午茶」，以個人套餐方式供應。（圖／台北君悅提供）
▲台北君悅漂亮廣式中餐廳推出「花樣年華週末港式下午茶」，以個人套餐方式供應。（圖／台北君悅提供）
想吃港點也有台北新板希爾頓酒店的青雅中餐廳，針對3月女神月，推出限定期間粉色系的手工港點，包含女神菊花酥、娘子桂花凍、菊花炸春捲及玫瑰花蝦餃，每份120元起至280元，如同宮殿點心般的精緻造型必會成為來店打卡熱門點。

▲台北新板希爾頓青雅中餐廳推出外型唯美的手工女神系港點。（圖／台北新板希爾頓提供）
▲台北新板希爾頓青雅中餐廳推出外型唯美的手工女神系港點。（圖／台北新板希爾頓提供）

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