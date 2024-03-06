諾蘭神導發跡於此！亞洲日舞影展開跑 台灣導演躍上國際機會來了
▲神導諾蘭發跡於此，2024亞洲日舞影展開跑。（圖／亞洲日舞影展提供）
記者
楊穎軒／綜合報導
2024-03-06 21:17:38
2024亞洲日舞影展 （Sundance Film Festival Asia）短片競賽正式啟動，徵件截止日期為2024年5月31日。日舞協會今（6）日宣布2024年亞洲日舞影展將於8月21日到25日再度於台北舉辦，好萊塢大導演諾蘭當年發跡於日舞影展，而亞洲日舞影展更是台灣導演被國際看見的好機會，《孤味》導演許承傑表示：「有別於好萊塢注重類型與明星卡司，日舞影展專注於挑選好的故事，是美國獨立電影的精神象徵，許多優秀的短片作品即是在此發跡，最終發展成家喻戶曉的長篇電影。如果你手上有一個絕佳的劇情短片，日舞國際短片競賽是最好的機會。」
今年邁入第四十週年的日舞影展由好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福於1984年創辦，一直是全球最重要的獨立影展之一，更是全球獨立製片導演跨足好萊塢的孵育搖籃，2024年台灣導演朱建安以《公鹿》一片，榮獲美國日舞影展的國際劇情短片評審團大獎，讓全球影人再度見證台灣電影的創作蓬勃能量。今年入圍奧斯卡13項大獎的《奧本海默》名導演克里斯多福諾蘭在從影早期也以《記憶拼圖》一片獲得日舞影展的獎項。 ▲2024亞洲日舞影展短片競賽正式啟動。（圖／亞洲日舞影展提供） 日舞協會和G2Go Entertainment宣布2024年亞洲日舞影展年度短片競賽正式啟動，本競賽僅開放給台灣導演角逐，為台灣導演提供了一個將作品推向國際舞台的絕佳機會。 ▲2023年以《陀陀》一片，獲得亞洲日舞影展短片競賽首獎的導演朱建安獲獎合影。（圖／G2Go Entertainment提供）
亞洲日舞影展短片競賽將由日舞協會的代表組成評審團，評審團成員包括日舞影展選片總監金約坦妮（Kim Yutani），日舞影展資深選片人海蒂茲維克（Heidi Zwicker），日舞影展資深短片選片人邁克普蘭特（Mike Plante）及特邀客座評審。入選短片將成為亞洲日舞影展的正式放映片，並將於開幕典禮上宣布年度短片得主，優勝作品將可獲新台幣5萬元獎金，入選短片除了於亞洲日舞影展期間放映，也將由大會提交參與2025年於美國舉行的日舞影展。
競賽徵件僅限年滿18歲的台灣公民和在台居住的外籍人士參賽，報名導演必須持有台灣護照或外僑居留證（ARC），內容主題不限，唯作品需在2023年1月1日或之後完成，且影片長度介於3到15分鐘，每件投稿的報名費用為新台幣310元。更多關於短片競賽的規則和訊息請見：https://filmfreeway.com/SundanceAsi
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