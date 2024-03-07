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影／前中信兄弟洋砲里迪！棒打日本隊「大谷二世」山下舜平大

中信兄弟洋砲里迪Alex Liddi，在這次歐洲聯隊出戰日本隊比賽先發出賽。（圖／兄弟提供）
中信兄弟洋砲里迪Alex Liddi，在這次歐洲聯隊出戰日本隊比賽先發出賽。（圖／兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

備戰12強賽，日本武士隊與歐洲聯隊的交流賽昨（6日）於大阪京瓷巨蛋開打，日本隊由近藤健介單場2支長打，貢獻2打點，主砲村上宗隆敲勝利打點，日本全場敲出11支安打，再加上6名投手輪番上陣封鎖對方打線，日本隊終場以5:0完封歐洲聯隊，拿下交流賽首戰勝利，前中職中信兄弟洋砲里迪（Alex Liddi）3打數1安打，表現中規中矩。

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日本武士隊為了備戰世界12強等國際賽事，連續兩天於大阪京瓷巨蛋與歐洲聯隊進行2場交流賽，同時，這也是井端弘和擔任12強日本隊主帥的正式首戰。

此役入選歐洲聯隊的前兄弟義大利洋砲里迪，擔任先發第3棒三壘手，3打數敲出1支安打，6局上從「最速」159公里火球的山下舜平大手中敲出左外野安打。

里迪是在於2006年選秀由西雅圖水手自由契約球員簽下，2019年起來台發展，曾效力於中華職棒中信兄弟，中文登錄名為「里迪」，守備位置為內野手，2019年他在中職出賽33場，7轟，打擊率2成43，表現優異，不過之後因為生涯規劃離台。他曾在2019年5月3日對Lamigo桃猿投手林柏佑轟出生涯首度再見轟，因此獲得球迷熱烈支持。

首局日本隊就給歐洲聯隊先發投手Tom De Blok好看，塩見泰隆和近藤健介先後敲安，攻佔二、三壘，第4棒村上宗隆適時敲出安打，助隊先馳得點，紅林弘太郎則是打回第2分。

日本隊這場推出平良海馬先發，主投2局被敲2安無失分，另有1次保送，球速最快達155公里，他曾在2局上遭遇2出局三壘有人的失分危機，但他讓Edison Valerio擊出中外野飛球出局化解危機。

日本隊5局下攻勢再起，近藤健介在一、二壘有人敲出右外野二壘安打，進帳2分打點，日本隊這次由職業、業餘組成明星打線，青山學院大西川史礁在6局下擊出帶有1分打點的左外野二壘安打，幫助日本取得5：0領先。

日本隊先發推出平良海馬，之後，日本隊陸續派出宮城大彌、森下暢仁、山下 舜平大、根本悠楓和栗林良吏，6名投手讓歐洲聯軍敲出6支安打無失分，合計飆出9次三振，日本武士隊終場就以5：0完封歐洲聯隊。

歐洲聯隊表現最佳的是西班牙好手Daniel Jimenez，3打數2安打，其中一支是右外野二壘安打。前中信兄弟洋砲里迪，在義大利國家隊效力，這次隨隊參賽，也獲得不少目光。

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