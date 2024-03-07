影／前中信兄弟洋砲里迪！棒打日本隊「大谷二世」山下舜平大

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此役入選歐洲聯隊的前兄弟義大利洋砲里迪，擔任先發第3棒三壘手，3打數敲出1支安打，6局上從「最速」159公里火球的山下舜平大手中敲出左外野安打。
里迪是在於2006年選秀由西雅圖水手自由契約球員簽下，2019年起來台發展，曾效力於中華職棒中信兄弟，中文登錄名為「里迪」，守備位置為內野手，2019年他在中職出賽33場，7轟，打擊率2成43，表現優異，不過之後因為生涯規劃離台。他曾在2019年5月3日對Lamigo桃猿投手林柏佑轟出生涯首度再見轟，因此獲得球迷熱烈支持。
首局日本隊就給歐洲聯隊先發投手Tom De Blok好看，塩見泰隆和近藤健介先後敲安，攻佔二、三壘，第4棒村上宗隆適時敲出安打，助隊先馳得點，紅林弘太郎則是打回第2分。
日本隊這場推出平良海馬先發，主投2局被敲2安無失分，另有1次保送，球速最快達155公里，他曾在2局上遭遇2出局三壘有人的失分危機，但他讓Edison Valerio擊出中外野飛球出局化解危機。
日本隊5局下攻勢再起，近藤健介在一、二壘有人敲出右外野二壘安打，進帳2分打點，日本隊這次由職業、業餘組成明星打線，青山學院大西川史礁在6局下擊出帶有1分打點的左外野二壘安打，幫助日本取得5：0領先。
日本隊先發推出平良海馬，之後，日本隊陸續派出宮城大彌、森下暢仁、山下 舜平大、根本悠楓和栗林良吏，6名投手讓歐洲聯軍敲出6支安打無失分，合計飆出9次三振，日本武士隊終場就以5：0完封歐洲聯隊。
歐洲聯隊表現最佳的是西班牙好手Daniel Jimenez，3打數2安打，其中一支是右外野二壘安打。前中信兄弟洋砲里迪，在義大利國家隊效力，這次隨隊參賽，也獲得不少目光。
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