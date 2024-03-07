72歲名導張紀中又當爸！小31歲嫩妻宣布「懷第三胎」嗨喊：是福報
72歲大陸名製作人、導演張紀中曾執導《天龍八部》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等作品。2016年張紀中結束第一段婚姻後，隔年火速與小31歲助理杜星霖結婚，婚後生下一子一女，「父女戀」數度被外界看衰。昨（6）日杜星霖在小紅書宣布懷上第三胎，興奮喊道：「孩子是上天的饋贈，是福報！」
記者薛羽彤／綜合報導
杜星霖昨日在自己的小紅書上曬出驗孕棒，相隔4年再度宣布懷孕，她開心表示，「來接好孕吧！42歲喜迎龍寶寶，孩子是上天的饋贈，是福報！」肚子裡的寶寶，是夫妻倆的第三個孩子，目前孕期50天，兩人替寶寶取名為嘟嘟。加上杜星霖與前男友生的混血兒子，原本一家5口，即將晉升為一家6口，張紀中72歲又老來得子，讓不少網友相當吃驚。
張紀中因執導金庸電視劇爆紅，2016年與妻子樊馨蔓離婚，他贈與前妻2棟房子、3間影視公司股份、3輛汽車，以及4千萬人民幣（約1.8億台幣），還有部分劇本著作權，幾乎是「淨身出戶」。而他與杜星霖結婚後相當寵妻，投資10億人民幣開拍金庸名著《越女劍》的電影《越女阿青》，讓太太當上女主角，男主角傳出預定搭檔胡歌，消息自2022年曝光後，至今無下文。
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