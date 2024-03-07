IU小巨蛋門票1分鐘賣完！70萬人搶2萬張　加場機率、清票時間來了

72歲名導張紀中又當爸！小31歲嫩妻宣布「懷第三胎」嗨喊：是福報

▲72歲張紀中（右）又當爸！小31歲嫩妻杜星霖宣布懷上第三胎，她嗨喊：「是福報」。（圖／翻攝張紀中微博）
▲72歲張紀中（右）又當爸！小31歲嫩妻杜星霖宣布懷上第三胎，她嗨喊：「是福報」。（圖／翻攝張紀中微博）

記者薛羽彤／綜合報導

72歲大陸名製作人、導演張紀中曾執導《天龍八部》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等作品。2016年張紀中結束第一段婚姻後，隔年火速與小31歲助理杜星霖結婚，婚後生下一子一女，「父女戀」數度被外界看衰。昨（6）日杜星霖在小紅書宣布懷上第三胎，興奮喊道：「孩子是上天的饋贈，是福報！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲杜星霖興奮宣布懷上第三胎。（圖／微博）
▲杜星霖興奮宣布懷上第三胎。（圖／微博）
杜星霖昨日在自己的小紅書上曬出驗孕棒，相隔4年再度宣布懷孕，她開心表示，「來接好孕吧！42歲喜迎龍寶寶，孩子是上天的饋贈，是福報！」肚子裡的寶寶，是夫妻倆的第三個孩子，目前孕期50天，兩人替寶寶取名為嘟嘟。加上杜星霖與前男友生的混血兒子，原本一家5口，即將晉升為一家6口，張紀中72歲又老來得子，讓不少網友相當吃驚。

▲▼杜星霖樂曬超音波照和驗孕棒。（圖／杜星霖小紅書）
▲▼杜星霖樂曬超音波照和驗孕棒。（圖／杜星霖小紅書）
▲▼杜星霖樂曬超音波照和驗孕棒。（圖／杜星霖小紅書）
 
張紀中因執導金庸電視劇爆紅，2016年與妻子樊馨蔓離婚，他贈與前妻2棟房子、3間影視公司股份、3輛汽車，以及4千萬人民幣（約1.8億台幣），還有部分劇本著作權，幾乎是「淨身出戶」。而他與杜星霖結婚後相當寵妻，投資10億人民幣開拍金庸名著《越女劍》的電影《越女阿青》，讓太太當上女主角，男主角傳出預定搭檔胡歌，消息自2022年曝光後，至今無下文。

▲杜星霖扮女俠阿青，倒視讓網友大讚眼神到位。翻攝張紀中視頻
▲張紀中投資10億人民幣拍電影，讓太太杜星霖當上女主角。（圖／微博）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

張紀中爆砸10億拱嫩妻演「越女劍」 金庸也難以評價了

70歲張紀中陷親子鑑定疑雲　嫩妻「專談父女戀」爭議多

70歲張紀中「3年生2胎」體力驚人　小31歲嫩妻夜夜沒睡飽

張蘭模仿「大S靈堂穿搭」直播賣內衣！為流量無底線挨轟缺德

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞