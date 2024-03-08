快訊／成人論壇5278遭北市政扣押！鄉民見「停止解析」集體崩潰
知名成人論壇「5278」今（8）日傳出遭台北市政府執行扣押並停止解析，網站顯示原因為「網域違反《性侵害犯罪防治法第13條》，台北市政府以行政執行法第36條扣押」，消息曝光後，引起大批鄉民震驚，在PTT及Dcard等論壇都引起熱烈討論。
記者賴禹妡／綜合報導
有鄉民進入「5278」論壇之後，發現網站出現上鎖符號，並顯示「此網域已經遭到停止解析」，原因為違反《性侵害犯罪防治法第13條》，遭到台北市政府以行政執行法第36條扣押。
相關消息隨即被轉發到PTT上，引來許多鄉民崩潰哀嚎「老司機最黑暗一天」、「誰能跟我解釋一下，這什麼意思？」、「我猜是違禁品吧」、「太狠了」、「管這個不管詐騙？我就沒看過詐騙頁面被封」。
根據全國法規資料庫顯示，《性侵害犯罪防治法第13條》規定，「網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者及網際網路接取服務提供者，透過網路內容防護機構、主管機關、警察機關或其他機關，知有性侵害犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽或移除與犯罪有關之網頁資料」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110