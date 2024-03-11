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起床心跳超快！職業倦怠還是心臟病上身？醫曝「不只一種病」

▲心臟相關問題外，熬夜、壓力大、睡前吃刺激性食物，都可能造成隔天一早心跳加速。（圖／翻攝自網路）
▲心臟相關問題外，熬夜、壓力大、睡前吃刺激性食物，都可能造成隔天一早心跳加速。（圖／翻攝自網路）

記者林志怡／台北報導

一早起床就覺得心跳異常加速，到底是Monday blue作祟，還是心臟出了問題？國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東對《NOWnews今日新聞》說，除了心臟相關問題外，熬夜、壓力大、睡前吃刺激性食物，都可能造成隔天一早心跳加速，但也可能是甲狀腺功能異常所致，貧血、缺水也會造成心臟加速的代償現象。

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現代人壓力大、熬夜都是家常便飯，有了睡意就靠咖啡因提神，但郭志東說，熬夜、壓力大，睡前又喝濃茶、咖啡、酒精等刺激性食物，可能會造成隔天起床時心跳異常加快的情況。

此外，郭志東指出，如果民眾發現自己常常會有起床時心跳特別快的現象，可以注意自己有沒有在短時間內異常消瘦、或是出現血便等情況，前者代表著心跳加速的情況可能與甲狀腺功能異常有關，後者則可能代表著出血過多、造成貧血，導致心臟加速跳動來代償，而缺水也同樣會引發心臟的代償作用。

郭志東提到，起床時如果出現心跳加速的狀況，民眾也不需要太緊張，可以先檢視一下自己有沒有前述的行為或異常，再評估是否就醫即可，但若伴隨有胸悶、胸痛、昏倒眼前黑一片，或是冒冷汗、呼吸不順，此時可能情況就比較嚴重，建議就醫了解情況。

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