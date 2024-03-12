劉姓保母「拔光指甲」虐童致死！事件時間軸痛心　兒福聯盟被罵翻

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🟡男童4個月大：外婆因經濟狀況不佳、年事已高，委託請前保姆照顧，並開始進行「拋棄撫養權」流程。
🟡2023年9月：男童出生1年多後，法院完成拋棄撫養權宣判，社會局將男童轉介至兒童福利聯盟。
🟡2023年9月：照顧男童1年多的前保母向兒福聯盟表示收養意願，並試圖取得兒盟的認證，擔任安置保母，但遭拒絕，最後由劉姓保母成為照顧者。
🟡2023年12月：男童因呼吸困難送醫並身亡，送醫被發現，雙手指甲全被拔光、頭部有多處瘀傷，雙腿嚴重變形骨折、尾椎骨受損，甚至牙齒不齊只剩下8顆，院方懷疑死因並不單純。
🟡2024年1月：檢警獲報後調查發現，劉姓保母和其妹妹平時輪班照顧男童，卻疑似將男童當出氣筒，除了打罵虐待，還會餵食男童吃餿水，因此分別於1月及2月搜索拘提劉女姊妹。
🟡2024年3月11日：前保母女兒男友在「爆料公社」揭露整起事件，劉姓保母虐嬰案曝光，兒福聯盟被罵翻，並發出聲明表達立場。
兒福聯盟3月11日下午回應完整內容如下：
對於本案，兒盟深感震驚和遺憾，並向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。同時，我們也透過聲明，向關心孩子的社會大眾，說明此案目前的狀況。詳情，請參閱完整的聲明稿。
關於此案，目前已進入司法調查程序，兒盟也將出養始末、訪視紀錄等資料都呈交檢調單位，基於尊重偵查不公開原則，兒盟不便談論案情細節。兒盟也成立專案小組，以陪伴家屬面對和提供必要的協助；並同步檢視相關服務流程、強化保母審查要件與社工訪視的標準化流程。
在社群媒體上有些內容也引起兒盟的注意，諸多描述與真實情況出入甚巨，兒盟也在此說明：
1、聽說兒盟社工不讓家屬探視托育在保母家的孩子？
澄清：孩子經家屬申請後於兒盟做出養準備，並且社工曾詢問過家屬，是否要隨社工共同探視孩子，並沒有不讓家屬探視之情事。但若申請探視者非個案家屬，根據法規兒盟實難配合。
2、聽說兒盟社工和保母私下有關係？為何將孩子交給沒有證照的保母？
澄清：此案社工與保母之關係完全僅建立於個案服務之上，絕無任何私人關係。該保姆係經台北市政府委託的居托服務中心登記、有合格居家式托育服務登記證書的保母，亦受居托中心的訪視及持續管理；該保母符合各項審查之標準，基於互信原則下選擇與之合作。
3、聽說兒盟包庇保母、做假報告？
澄清：個案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉。兒盟在12月收到不幸消息後，社工和督導立即趕往醫院並通知出養家庭，兒盟社工也配合檢調擔任證人。未來兒盟將持續配合檢調機關之調查，絕無包庇做假之說。
對於孩子的離開，所有人都感到無比傷心悲痛。請大家關注案件發展的同時，不要輕信網路傳言。並對司法保持信心。哀慟之餘，我們會持續陪伴家屬、配合調查，負起應盡責任。