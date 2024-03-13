阿夫、西屯純愛組來了！南投第一場大型嘻哈派對16日飆唱6小時
人口年齡層偏高的南投縣，鮮少有專屬年輕人的活動，縣府與民眾黨中彰投黨部共同合作，將於16日下午在南投國際會展中心舉辦首場大型嘻哈派對活動「嘻風南投吹」，邀請曾參加《大嘻哈時代》的台中人氣歌手林聖夫（阿夫Suhf）、雙人饒舌團體西屯純愛組等10餘組歌手表演，全場飆唱6小時。
記者顏幸如／南投報導
「嘻風南投吹」活動，罕見地由南投縣政府多個局處、台灣民眾黨中彰投3個黨部與地方團體合掛主辦單位。主辦人縣議員簡千翔在記者會指出，南投縣一直重視觀光、老人，鮮少有年輕人活動，這次引進動感元素到南投，讓南投年輕人在假日有一個好去處，也歡迎鄰近縣市的年輕人一起參與「嘻風南投吹」，讓美好的印象長留年輕人心中。
「嘻風南投吹」的音樂總監銘盛（MING99）說，除了阿夫、西屯純愛組，還有質感流氓、808ALDAY、大成、SunnyWu、PPlin、李紅、Teezy、中部管轄區、ICYBOI、oac、安林、MING99、暨大嘻研、KIVA等10餘組歌手。活動於下午3點半開唱，一路嗨到晚間9點半，其間還安排DJ時間、40個生活市集商攤，期待為南投掀起一股嘻風熱潮。