《朦朧潮濕的一天》前進澎湖！奈良美智特展3/29登場、首度展陶作

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文總表示，很感謝文化部在經費和作品維護上給予莫大支持，使展覽籌備得以順利進行，也很謝謝澎湖縣政府的大力支持，讓此次展覽得以在澎湖順利展出。
澎湖縣長陳光復也表示，非常榮幸澎湖成為《朦朧潮濕的一天》10年巡展的離島第1站，澎湖是充滿熱情的島縣，有著400年以上的歷史，許多知名景點更與日本有著濃厚的關係，感謝奈良美智透過溫暖的作品，陪伴我們在全台旅行，期待藉由這次的展出，將台日友好的珍貴情誼加上滿滿的澎湖熱情。
文總指出，《跟著朦朧潮濕的一天去澎湖》計畫主視覺，由曾與團隊一同獲得德國紅點設計獎、IF設計獎，並操刀2024年總統府福袋及紅包袋的文總當家設計師顏妘珊負責，將澎湖獨具特色的玄武岩地形加入主視覺設計，搭配《朦朧潮濕的一天》畫像，不僅可強調台灣各城市的地方特色，也突顯計畫裡「一起旅行」這項重要概念，並讓10年巡展計畫更具有延續性。
奈良美智曾說過，《朦朧潮濕的一天》可以說是他最好的作品之一、真正的水準，也是真實的自己。文總提到，今年奈良美智將跟著畫作一起再次回到台灣，並於3月29日至9月1日在澎湖開拓館展開為期半年的特展，除了民眾可一飽眼福，欣賞《朦朧潮濕的一天》與不同建築、城市互相作用所產生的共鳴，高雄展出的攝影作品也將延續到此次展覽，此外，還增加曾在洛杉磯郡立美術館、中國上海余德耀美術館、奧地利維也納阿爾貝蒂娜博物館，及日本青森縣立美術館展出的陶器作品，這也是台灣首次展出奈良美智的陶器作品。
除讓台灣的朋友首度與陶器作品見面，奈良美智更在去年親自赴澎湖場勘，最後選定已有90年歷史的和洋混合式建築澎湖開拓館作為展出場地，可見他對此次展覽的重視。奈良美智說，先前去場勘時，就很喜歡澎湖的城鎮規模，騎著摩托車到處遊晃，就能深入了解每一個角落，及居民之間的凝聚力，也是吸引他的重要原因之一。
文總提到，《跟著朦朧潮濕的一天去澎湖》即將在澎湖開拓館登場，展期為2024年3月29日至2024年9月1日，將於3月19日上午9點於澎湖縣政府官網開放預約及公告相關資訊，請持續鎖定奈良美智特展、文化總會及澎湖縣政府文化局粉絲專頁。