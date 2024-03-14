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314白色情人節！外送平台「全站5折」優惠碼：考數學圓周率位數

▲314白色情人節也是「π」國際圓周率日！外送平台foodomo輸入「314159265359」12碼優惠數字，享「全站5折」，考考民眾數學能背圓周率到小數點後幾位數。（圖／翻攝自foodomo FB）
▲314白色情人節也是「π」國際圓周率日！外送平台foodomo輸入「314159265359」12碼優惠數字，享「全站5折」，考考民眾數學能背圓周率到小數點後幾位數。（圖／翻攝自foodomo FB）

記者蕭涵云/綜合報導

314白色情人節也是「π」國際圓周率日！今（14）日不只能放閃曬愛好甜蜜，還是科學傳奇的重要紀念日。不只麥當勞、肯德基等速食開吃「買一送一」優惠，星巴克、可不可等手搖飲料「買一送一」划算爽喝；外送平台foodomo也祭出一日限定「全站5折」優惠碼，輸入「314159265359」12碼圓周率數字，就能享有「全站消費快閃5折」，幽默考考民眾數學，能背圓周率到小數點後幾位數。

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3月14日白色情人節，統一集團全生活外送外帶平台foodomo，也祭出一日限定「全站5折」優惠活動！平時民眾常利用的星巴克星冰樂「百元有找」隱藏優惠、COLD STONE酷聖石「買一送一」、Mister Donut 統一多拿滋甜甜圈「買10送10」，都是站上提供的划算折扣。

▲星巴克最新上市「蜜桃百香抹茶那堤」、「蜜桃百香奶霜星冰樂」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲外送平台foodomo常有星巴克獨家優惠可以划算喝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」吃4天。Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會響應公益，3月8日婦女節當天「單球冰淇淋38元」好康一次整理。（圖／翻攝自COLD STONE FB）
▲COLD STONE酷聖石冰淇淋也能「買一送一」。（圖／翻攝自COLD STONE FB）
呼應今日3月14日白色情人節，也是「π」國際圓周率日，foodomo快閃推出「全站5折」優惠活動，考考大家圓周率到小數點後11位數「3.14159265359」，拿掉小數點共12碼圓周率數字就是優惠碼。只要單筆消費滿199元，輸入快閃5折優惠碼「314159265359」，就能享有「全站消費5折」優惠，最高折100元。

而且是所有商家皆可使用！提醒大家，每組帳號可用1次、外送、自取皆可使用；優惠碼數量有限，依結帳順序兌完為止；使用期限：2024/03/14 10:00-2024/03/14 23:59止。

▲foodomo今一日快閃，輸入「314159265359」、消費滿199元可享「全站5折」優惠。（圖／翻攝自foodomo FB）
▲foodomo今一日快閃，輸入「314159265359」、消費滿199元可享「全站5折」優惠。（圖／翻攝自foodomo FB）
另外，不靠foodomo也能有白色情人節強大優惠，包括麥當勞、漢堡王都有「買一送一」，必勝客、拿坡里都199速食優惠；星巴克、可不可、五桐號、萬波等6大手搖飲料全部「買一送一」，一次整理給大家划算開喝。

▲本週適逢228和平紀念日放假，8大速食「買一送一」優惠一次整理！麥當勞、肯德基、漢堡王都「買一送一」，必勝客大披薩199元拚達美樂大披薩188元，拿坡里炸雞每塊只要35元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲314白色情人節速食優惠一次整理，麥當勞、漢堡王買一送一，必勝客、拿坡里199。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2款半透明杯膜會因為飲料，讓天空或河流跟著變色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不只星巴克，可不可、五桐號、萬波、七盞茶也都「買一送一」了。（圖／記者蕭涵云攝）

白色情人節6大手搖買一送一！星巴克、可不可、五桐號、萬波開喝

白色情人節麥當勞、漢堡王買一送一！必勝客、拿坡里199優惠一覽

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