314白色情人節！外送平台「全站5折」優惠碼：考數學圓周率位數
314白色情人節也是「π」國際圓周率日！今（14）日不只能放閃曬愛好甜蜜，還是科學傳奇的重要紀念日。不只麥當勞、肯德基等速食開吃「買一送一」優惠，星巴克、可不可等手搖飲料「買一送一」划算爽喝；外送平台foodomo也祭出一日限定「全站5折」優惠碼，輸入「314159265359」12碼圓周率數字，就能享有「全站消費快閃5折」，幽默考考民眾數學，能背圓周率到小數點後幾位數。
記者蕭涵云/綜合報導
3月14日白色情人節，統一集團全生活外送外帶平台foodomo，也祭出一日限定「全站5折」優惠活動！平時民眾常利用的星巴克星冰樂「百元有找」隱藏優惠、COLD STONE酷聖石「買一送一」、Mister Donut 統一多拿滋甜甜圈「買10送10」，都是站上提供的划算折扣。
呼應今日3月14日白色情人節，也是「π」國際圓周率日，foodomo快閃推出「全站5折」優惠活動，考考大家圓周率到小數點後11位數「3.14159265359」，拿掉小數點共12碼圓周率數字就是優惠碼。只要單筆消費滿199元，輸入快閃5折優惠碼「314159265359」，就能享有「全站消費5折」優惠，最高折100元。
而且是所有商家皆可使用！提醒大家，每組帳號可用1次、外送、自取皆可使用；優惠碼數量有限，依結帳順序兌完為止；使用期限：2024/03/14 10:00-2024/03/14 23:59止。
另外，不靠foodomo也能有白色情人節強大優惠，包括麥當勞、漢堡王都有「買一送一」，必勝客、拿坡里都199速食優惠；星巴克、可不可、五桐號、萬波等6大手搖飲料全部「買一送一」，一次整理給大家划算開喝。